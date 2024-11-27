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5歲弟害怕獨處！小老狗被派去「肉體陪伴」　眼神哀怨頭卡在柵欄

記者林韋辰／採訪報導

彰化有一隻可愛的11歲狗狗「阿默」超貼心，牠不僅陪伴19歲的哥哥成長，現在更是全職看顧5歲的弟弟。這天弟弟不敢在房間獨處，阿默被媽媽派去陪伴，牠帶著無奈又認命的眼神前往，宛如在嘆氣「唉～狗生不好做」。

▲5歲弟害怕獨處！小老狗被派去「肉體陪伴」　眼神哀怨頭卡在柵欄。（圖／網友Han Gua提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿默：唉～又叫我去顧小孩。（圖／網友Han Gua提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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從影片中可見，阿默本來在休息，忽然被媽媽叫去「陪弟弟休息」。只見阿默一臉不情願，但在媽媽的催促下，只好默默跳下沙發，走進房間陪小主人。可愛的牠很搞笑，最後還將頭卡在柵欄的地方，用厭世的眼睛盯著媽媽看。

▲5歲弟害怕獨處！小老狗被派去「肉體陪伴」　眼神哀怨頭卡在柵欄。（圖／網友Han Gua提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿默：今晚要加菜喔！

飼主表示，阿默從小就與家中孩子建立深厚的情感連結，阿默從不到1歲就開始陪伴哥哥，當弟弟出生後、哥哥外出讀書，阿默便成了弟弟的專職照顧者。飼主說，「弟弟5歲，經常害怕一個人，所以都需要有人陪，所以阿默也很認份照顧弟弟。」

▲5歲弟害怕獨處！小老狗被派去「肉體陪伴」　眼神哀怨頭卡在柵欄。（圖／網友Han Gua提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿默陪伴家中小孩長大。

飼主曾經找過寵物溝通師，想了解阿默的想法。「那時寵物溝通師跟我說，牠很愛他們，但是牠覺得照顧小孩好累，牠心裡應該是想拒絕，但又想到要照顧小孩，所以無可奈何地去了。」

▲5歲弟害怕獨處！小老狗被派去「肉體陪伴」　眼神哀怨頭卡在柵欄。（圖／網友Han Gua提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿默：真是累死我了～

▲5歲弟害怕獨處！小老狗被派去「肉體陪伴」　眼神哀怨頭卡在柵欄。（圖／網友Han Gua提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲弟弟超黏阿默。

飼主形容阿默是一隻非常乖巧、沉穩、黏人且愛吃的狗狗，對人非常親近，隨便都能抱走的程度。「牠遇到自家小孩會非常認命，好像知道自己的定位在哪裡，帶著使命感一樣。」；此外， 阿默對其它狗狗並不親近。

▲5歲弟害怕獨處！小老狗被派去「肉體陪伴」　眼神哀怨頭卡在柵欄。（圖／網友Han Gua提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿默一開始顧哥哥，後來顧弟弟。

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關鍵字： 狗狗彰化弟弟家庭動物

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