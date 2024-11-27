ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

狂風暴雨來襲！台東狗狗「淡定巡視」50年蓮霧樹　網笑：下盤很穩

記者林韋辰／採訪報導

台東卑南鄉一位居民在狂風暴雨中拍攝颱風情況時，意外捕捉到鄰居家的狗狗「多多」，牠在風雨中淡定地出現在鏡頭前，一臉老神在在，宛如見過很多大風大浪，盡責地巡邏50年蓮霧樹，可愛影片被貼到網路上瞬間萌暈大家。

從影片中可見，當時康芮颱風侵襲全台，狂烈的風雨激動打在樹上，使整棵樹劇烈搖擺。只見多多登場了，牠緩慢從鄰居阿嬤家走出來，一邊壓著耳朵、夾著尾巴，沉穩在風中巡邏。確定老欉蓮霧樹沒事後，牠甩甩身上的水，默默走回家。過程中完全沒表現出畏懼模樣，而且底盤超級穩，沒有被吹到跌倒或走不動。

狂風暴雨來襲！台東狗狗「淡定巡視」50年蓮霧樹　網笑：下盤很穩（圖／網友0310migo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲多多在狂風暴雨中巡視蓮霧樹。（圖／網友0310migo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網友米果表示，當時颱風來襲的那天，本來只是想紀錄風雨的情況，沒想到多多突然出現在鏡頭中。他笑說，一開始先是愣住，接著心想這麼大的風雨，狗狗怎麼還跑出來，幸好多多看起來很淡然，家就在旁邊，繞了一圈就乖乖回去。

狂風暴雨來襲！台東狗狗「淡定巡視」50年蓮霧樹　網笑：下盤很穩（圖／網友0310migo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲多多：早就看過許多大風大浪～

網友米果說，這隻多多是鄰居阿嬤所養，牠的個性害羞膽小，但又喜歡四處走動，經常在鄰居家庭院散步。同時多多還有一隻黑狗作伴，兩隻狗都是阿嬤的寵物。儘管多多經常出沒，比遇到鄰居的次數還多，但牠總是保持一定的距離，不會太靠近人。偶爾牠會接受太太給的零食，太太常常被牠的逗趣表情和動作給笑翻。

這段影片迅速在網路上傳開，許多網友對多多的態度表示驚訝，直呼「勇敢的狗狗」。大家紛紛留言，「哈哈哈哈我一直重播」、「狗狗在吹風耶」、「這毛孩見過大場面」、「汪：你們人類太嫩了」、「幸好牠家就在隔壁而已XD」、「狗狗出來巡邏，那一棵蓮霧樹牠種的」、「這底盤超穩的呀」、「低底盤真的比較穩」。

 ★小編精選特價商品，免加會員，直接下單快速到貨★ 

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

【延伸閱讀】

►操場見「妹妹頭怪鳥」餓到搖晃　檢查揭真實身分…秒準備鮮魚大餐

►早上聽見去公園！拉拉驚覺「被騙去上班」　氣到不走路變狗狗拖把

►鼠寶開門離家出走3天！　在庭院認出飼主身影「主動低頭給摸摸」

►施工怕貓跑出去！他貼心畫「3步驟示意圖」　網笑：移工更疑惑了

►螃蟹在家消失3年！驚近在眼前「斷腳乾屍」　飼主：盼天堂沒主機

更多精彩影片：

關鍵字： 風雨中的狗狗台東卑南鄉多多蓮霧樹勇敢

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

「鮮嫩葉菜」幫助生病兔兔恢復食慾！　嘗百草飲食多樣化更健康

「黑柴調皮狂奔」大鬧國道2號　開心跟警察叔叔玩你追我跑！

假日顧兒太累！狗哥哥見小孩去上學「房間翻滾慶祝」　監控全錄下

貴賓西施「卸妝前後」差超多　洗澡扁臉→吹完毛水汪大眼變帥哥！

爸爸拿香拜拜！黑狗兄「虔誠坐姿」仰望神桌：保佑有肉肉吃～

黑貓「太愛講話」遭棄養！獨自睡在停車場　暖女撿回家給滿滿疼愛

姐姐回家黑貴賓氣炸汪汪　「一路碎念」激動帶去用餐區：通通沒了

開車遇「婦人遛陸龜」緩慢過馬路　駕駛苦等40秒「回這句」笑翻

麻將三缺一揪「邊境牧羊犬」補咖　神邏輯快速思考瘋狂胡牌

洗完澡顧滑手機！　狠貓抬頭見「爸爸牌逗貓棒」空中亂晃…下秒GG

爸洗完澡只圍浴巾！狠貓見「人體逗貓棒」開抓

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

洗完澡顧滑手機！　狠貓抬頭見「爸爸牌逗貓棒」空中亂晃…下秒GG

守宮被媽狂親猛吸超無奈　小手倔強撐地：窒息的愛

薩摩耶一起看十二強

假日顧兒太累！狗哥哥見妹妹去上學「房間翻滾慶祝」　監控全錄下

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

小黃微笑躺水裡漂浮...他崩潰吶喊NO　結局震撼網：被騙了8秒

5歲弟害怕獨處！小老狗被派去「肉體陪伴」　眼神哀怨頭卡在柵欄

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

「法國臘腸」被丟屋頂超親人　虎斑短腿取名「厚道」找家中

剛拿出「禦寒神器」就長貓　橘白惡霸正坐宣布：這是我的！

全國首座毛寶貝長照園區！　中和動物之家工程獲「金石獎」肯定

小白貓2樓墜落「嘴裂開爆血」無助路邊徘徊　康復後找到溫暖歸宿

動物園穿山甲寶寶「命名投票」開跑！　園方呼籲關注遊蕩犬議題

狂風暴雨來襲！台東狗狗「淡定巡視」50年蓮霧樹　網笑：下盤很穩

在阿嬤家過太爽　貴賓犬被主人帶回家氣到跺腳「表情超嫌棄」

居酒屋面試被「萌犬店長」騷擾　躺大腿舔臉還可能直接睡著

5歲弟害怕獨處！小老狗被派去「肉體陪伴」　眼神哀怨頭卡在柵欄

三花貓發覺攝影機動了！　衝過來舔舔「這裡有吃的？」

館長做球版稱「當年沒運彩」！球評揭5大差異：組頭別丟人現眼

拼賺7萬！3檔新抽籤股本周申購　力領科技價差最大

國際火線／意志的勝利：川普為何把內閣搞得像馬戲團？

川普總統首任4年國債增8兆美元　前閣揆：繼續揮霍可預期

吳俊偉冠軍遊行上車崩潰！跳針喊「為什麼為什麼」　林昱珉急解圍

韓佳人同框「失散弟」金桐俊！　開換臉APP傻眼：這是有換還沒換？

森根奪大三元對戈貝爾比「太小」手勢　火箭延長力退灰狼摘勝

到Coach Play喝「糖葫蘆咖啡」、買Rosé同款大力水手毛衣　赤峰街新店超好玩

快訊／23:32花蓮近海規模5.2地震　最大震度3級

虎航班機延誤突取消！178乘客「困機艙5小時」氣炸：我們被拘留

寵物動物熱門新聞

邊境牧羊犬打麻將　神邏輯狂胡牌

爸洗完澡顧滑手機　「逗貓棒」GG

阿嬤家過太爽　狗狗回家「表情超嫌棄」

邊境撿同色貓　一見鍾情細心照顧

在街上流浪7年 凶狠貓被收編1年「變阿嬤養的」

大狗撒嬌被推開　立刻貼回去蹭頭

顧兒太累！狗見妹妹上學房間慶祝

看中華隊尖叫　汪歪頭：你也吹狗螺？

喵星人把蜥蜴當枕頭　共享保溫燈

比熊對著肉乾拜託　以為能吃零食

拉拉舔手被問在幹麻　吐舌表不滿

才剛拿出禦寒神器　轉眼變貓的

虎斑專心看中華隊　掛電視盯戰況

殘忍金魚秀「像幾千隻狗關一起」

讀者迴響

熱門新聞

邊境牧羊犬打麻將　神邏輯狂胡牌

爸洗完澡顧滑手機　「逗貓棒」GG

阿嬤家過太爽　狗狗回家「表情超嫌棄」

邊境撿同色貓　一見鍾情細心照顧

在街上流浪7年 凶狠貓被收編1年「變阿嬤養的」

大狗撒嬌被推開　立刻貼回去蹭頭

顧兒太累！狗見妹妹上學房間慶祝

看中華隊尖叫　汪歪頭：你也吹狗螺？

喵星人把蜥蜴當枕頭　共享保溫燈

比熊對著肉乾拜託　以為能吃零食

拉拉舔手被問在幹麻　吐舌表不滿

才剛拿出禦寒神器　轉眼變貓的

虎斑專心看中華隊　掛電視盯戰況

殘忍金魚秀「像幾千隻狗關一起」

臘腸狗被偷親　一臉錯愕不敢相信

熱門寵物影片

更多
爸洗完澡只圍浴巾！狠貓見「人體逗貓棒」開抓

爸洗完澡只圍浴巾！狠貓見「人體逗貓棒」開抓

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

洗完澡顧滑手機！　狠貓抬頭見「爸爸牌逗貓棒」空中亂晃…下秒GG

洗完澡顧滑手機！　狠貓抬頭見「爸爸牌逗貓棒」空中亂晃…下秒GG

守宮被媽狂親猛吸超無奈　小手倔強撐地：窒息的愛

守宮被媽狂親猛吸超無奈　小手倔強撐地：窒息的愛

薩摩耶一起看十二強

薩摩耶一起看十二強

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面