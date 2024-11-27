狂風暴雨來襲！台東狗狗「淡定巡視」50年蓮霧樹　網笑：下盤很穩

記者林韋辰／採訪報導

台東卑南鄉一位居民在狂風暴雨中拍攝颱風情況時，意外捕捉到鄰居家的狗狗「多多」，牠在風雨中淡定地出現在鏡頭前，一臉老神在在，宛如見過很多大風大浪，盡責地巡邏50年蓮霧樹，可愛影片被貼到網路上瞬間萌暈大家。

從影片中可見，當時康芮颱風侵襲全台，狂烈的風雨激動打在樹上，使整棵樹劇烈搖擺。只見多多登場了，牠緩慢從鄰居阿嬤家走出來，一邊壓著耳朵、夾著尾巴，沉穩在風中巡邏。確定老欉蓮霧樹沒事後，牠甩甩身上的水，默默走回家。過程中完全沒表現出畏懼模樣，而且底盤超級穩，沒有被吹到跌倒或走不動。

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▲多多在狂風暴雨中巡視蓮霧樹。（圖／網友0310migo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網友米果表示，當時颱風來襲的那天，本來只是想紀錄風雨的情況，沒想到多多突然出現在鏡頭中。他笑說，一開始先是愣住，接著心想這麼大的風雨，狗狗怎麼還跑出來，幸好多多看起來很淡然，家就在旁邊，繞了一圈就乖乖回去。

▲多多：早就看過許多大風大浪～



網友米果說，這隻多多是鄰居阿嬤所養，牠的個性害羞膽小，但又喜歡四處走動，經常在鄰居家庭院散步。同時多多還有一隻黑狗作伴，兩隻狗都是阿嬤的寵物。儘管多多經常出沒，比遇到鄰居的次數還多，但牠總是保持一定的距離，不會太靠近人。偶爾牠會接受太太給的零食，太太常常被牠的逗趣表情和動作給笑翻。

這段影片迅速在網路上傳開，許多網友對多多的態度表示驚訝，直呼「勇敢的狗狗」。大家紛紛留言，「哈哈哈哈我一直重播」、「狗狗在吹風耶」、「這毛孩見過大場面」、「汪：你們人類太嫩了」、「幸好牠家就在隔壁而已XD」、「狗狗出來巡邏，那一棵蓮霧樹牠種的」、「這底盤超穩的呀」、「低底盤真的比較穩」。