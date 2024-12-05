蝙蝠洞海域「62種海洋生物現蹤」　113年首度紀錄到青斑阿南魚

▲113年首度紀錄到青斑阿南魚。（圖／新北市動保處提供）



記者林韋辰／綜合報導

新北市政府動保處與國立臺灣海洋大學合作，進行蝙蝠洞海域水下生態調查，兩年來共紀錄到62種海洋生物，包括珊瑚礁指標魚種，如隆頭魚科、刺尾科、鮨科等，甚至目擊到保育類物種綠蠵龜。新北市政府動保處表示，希望透過影像展示蝙蝠洞周邊的生態樣貌，喚起民眾對海洋資源珍貴性的認識，並攜手維護這片海洋資源。

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▲尾斑光鰓雀鯛多次被紀錄到，是穩定的族群。



動保處自112年起，開始委託國立臺灣海洋大學進行蝙蝠洞沿岸水域的生態調查，採用水下定點和潛水員穿越線紀錄方式，調查範圍包含昭明宮、深澳漁港、紫菜坪和鼻頭角等四個樣區。透過潛水員拍攝持續追蹤，蒐集魚種季節分布數據以及觀測魚種數量消長變化。

▲113年首度紀錄到中線鸚天竺鯛。



新北市沿海地形多變，如深澳灣的細白沙岸、象鼻岩和鼻頭角附近蜿蜒的岩岸，以及紫菜坪特殊的海階地形，這些豐富的地形特徵為多樣的海洋生態提供了棲息環境。生態紀錄團隊記錄水下魚種生態，兩年來共記錄62種海洋生物。

▲明星物種裸胸鯙。



動保處表示，四處監測站今年調查時仍記錄到許多新物種，如中線鸚天竺鯛、黃尾金梭魚、三葉唇魚和青斑阿南魚等，未來生態監測仍有持續調查和記錄必要。

▲霓虹雀鯛為優勢魚種。



新北市政府動保處表示，持續觀測有助於理解生態系統的長期趨勢，揭示物種與環境間的關係，為未來的保育管理提供科學依據。透過建立蝙蝠洞周邊的生物多樣性基礎指標，持續觀察此區生態的變化趨勢，並透過紀錄指標性魚種評估珊瑚礁的健康狀況。瑞芳沿岸地形多樣，海洋資源豐富，將繼續追蹤該區域的魚種生態，持續監測生態狀況，並透過成果展示讓民眾了解這片海域的生態樣貌，喚起共同保護海洋資源的意識。

▲尾斑光鰓雀鯛。