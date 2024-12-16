貴賓狗耍任性！白髮老爸「彎腰扶碗」哄吃飯　一顆顆餵食超寵愛

▲白髮爸溫柔哄毛孩快乖乖吃飯。（圖／網友王秀盆提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



記者林韋辰／綜合報導

新北市蘆洲區有一隻10歲貴賓狗「巧巧」可愛又傲嬌，這天牠突然愛吃不吃，這下爸爸超擔心，馬上彎下腰、手手扶著小狗碗，溫柔哄著寶貝女兒快乖乖吃飯。巧巧在爸爸的陪伴下，開始一口一口慢慢吃，如此溫馨的畫面全被媽媽拍下來，媽媽直呼「也太疼巧巧了」。

從照片中可見，已經70歲的老爸用寵愛眼神盯著毛孩，一邊示意來吃乾乾。只見巧巧不願意吃的時候，老爸開始用手慢慢撥，一顆一顆餵食巧巧。飼主媽媽表示，那天急著早上上班，巧巧卻在放飯時間故意愛吃不吃。眼看時間緊迫，爸爸不忍心看著巧巧餓肚子，便想盡辦法哄吃飯。

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▲巧巧有時候會故意愛吃不吃。



其實巧巧並不挑食，只是喜歡有人陪牠一起吃飯。媽媽表示，巧巧是一隻非常親人的狗狗，但對其他狗狗則顯得較為冷淡。同時牠也是受寵的狗寶貝，擁有許多件漂亮的衣服，常常跟著家人到處遊玩，爸爸則是家裡最寵溺牠的人。

▲巧巧個性蠻乖巧。



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