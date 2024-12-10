ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

爸爸突然背脊發涼！轉頭驚見「阿金扁嘴怒視」：我要給你負評！

爸爸突然背脊發涼！轉頭驚見「阿金扁嘴怒視」：我要給你負評！（圖／有點毛毛的／網友黃金傳奇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲阿金：這主人不及格～我要給你負評！（圖／有點毛毛的／網友黃金傳奇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林韋辰／綜合報導

寵物粉專「肉包的頑皮世界」飼養一隻聰明的黃金獵犬「肉包」，這天飼主爸爸一時疏忽，不小心忘記餵飯，這時突然「背脊發涼」，轉頭一看，驚見肉包默默躲在櫃子旁邊「偷瞪」，委屈又生氣的表情瞬間笑翻家人。

飼主在臉書社團「有點毛毛的」貼文中表示，指出自己似乎忘記什麼了，於是趕緊跑去準備飯飯。就在製作的過程中，他覺得自己背後有點涼涼的，似乎有什麼東西在盯著他。當他回頭一看，發現毛孩「肉包」正用一雙委屈的眼神盯著他，嘴巴還生氣變成扁扁的一條線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

只見「肉包」的表情看起來既厭世又臭臉，這讓阿爸感到非常抱歉，爸爸不禁在心中默默道歉，「抱歉啦～我真的不小心忘記啦～」。同時主人也為毛小孩設立粉專，上面分享許多肉包的日常生活點滴，透過這些有趣的故事，讓粉絲更了解毛孩的世界，也增進了人們對寵物的愛與關注。

這篇貼文迅速在網路上引發了廣泛的迴響，許多網友紛紛留言笑說，「汪：氣死我了」、「阿金：我要上孤狗給你1顆星，差評！」、「眼神在表示：你最好動作給我快一點 」、「阿金說：是不是故意的～要餓死我」、「金：趁我還沒動手之前，皮給我繃緊一點喔」。

感謝您在《有點毛毛的》社團的投稿，您提供的素材我們已經依版規處理，並撰寫成新聞，如未能在第一時間採訪，或內文有誤解之處，還請不吝指證，感激不盡！版規請點此！版規全文請點我

 ★小編精選特價商品，免加會員，直接下單快速到貨★ 

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

【延伸閱讀】

►操場見「妹妹頭怪鳥」餓到搖晃　檢查揭真實身分…秒準備鮮魚大餐

►早上聽見去公園！拉拉驚覺「被騙去上班」　氣到不走路變狗狗拖把

►鼠寶開門離家出走3天！　在庭院認出飼主身影「主動低頭給摸摸」

►施工怕貓跑出去！他貼心畫「3步驟示意圖」　網笑：移工更疑惑了

►螃蟹在家消失3年！驚近在眼前「斷腳乾屍」　飼主：盼天堂沒主機

更多精彩影片：

關鍵字： 寵物狗狗黃金獵犬肉包搞笑

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

才來3天！乳牛小貓把溫柔狗狗「當成媽媽」　依偎懷裡雙手踏踏吸

彰化流浪鴨「腿斷2截」腳蹼搖搖晃晃　見人靠近就恐懼開咬！

蝙蝠洞海域「62種海洋生物現蹤」　113年首度紀錄到青斑阿南魚

虎斑貓「眼角膜潰爛」腫一包　手術救回視力！變親人也幸運找到家

大陸冷氣團南下「猩猩麻布袋當披風」　動物園保暖妙招大公開

狂風暴雨來襲！台東狗狗「淡定巡視」50年蓮霧樹　網笑：下盤很穩

5歲弟害怕獨處！小老狗被派去「肉體陪伴」　眼神哀怨頭卡在柵欄

假日顧兒太累！狗哥哥見小孩去上學「房間翻滾慶祝」　監控全錄下

野放「蝠寶」失敗！追蹤器掉落疑遭猛禽捕食

「象龜計程車」殼上戴草帽　載三隻龜寶慢吞吞散步引圍觀

黃金獵犬在水中放飛自我　飼主無奈：誰要來載走牠

奴才拿出喵皇造型「炸毛醜抱枕」　本尊氣到開飛機耳罵髒話

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

彰化流浪鴨「腿斷2截」腳蹼搖搖晃晃　見人靠近就恐懼開咬！

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

封口費？汪爬桌偷吃肉肉　丟一塊給同伴：別出賣偶

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

家裡來了奶貓！依偎在狗狗懷裡踏踏睡覺　她笑：才3天就被當媽了

天冷貓咪被「星之卡比」吃掉　鑽嘴巴取暖像被吞進肚

爸爸突然背脊發涼！轉頭驚見「阿金扁嘴怒視」：我要給你負評！

狗食慾差拉肚子！檢查竟感染「鉤端螺旋體」　醫提醒這2處超危險

惡霸犬見塑膠門凍住　隔天「跟它拚了」變身大嘴鱷魚狂啃

女獸醫街上救流浪犬　掃晶片發現牠「橫跨4個州」離家1931公里

「象龜計程車」殼上戴草帽　載三隻龜寶慢吞吞散步引圍觀

野放「蝠寶」失敗！追蹤器掉落疑遭猛禽捕食

吉娃娃「跨界發展」擔任牧羊犬　衝向羊群牠們就乖乖移動

動物園鱷魚瘦到「皮包骨」！疑受虐不當飼養...園方急澄清

國際寵物美容競賽98國參賽　東森寵物美容師戴欐蘐榮獲亞軍！

《膽大黨》英語聲優換「黑人厄卡倫」頭貼遭炎上！粉絲氣罵：不尊重

超商就吃得到日本排隊拉麵！神還原東京米其林名店人氣雞白湯

486先生咬定鍾明軒叛國拿中共錢　王婉諭：別變成我們想對抗的怪物

退休存7000萬帶妻環遊世界！老翁爽玩6年「錢快花光」悲嘆：很後悔

企業射箭聯賽頒獎典禮　戴宇軒、風佑築奪箭林之王、后

內湖母女誤信假網紅遭詐1200萬　生前最後訊息曝「我應該快死了」

王陽明要送KENZO「老虎包」給女兒　與9m88搶逛VERDY聯名快閃店

林家正突曬居家抱娃照！家正婦見「腳上綁牽繩」暴動：出不了坑啊

北市某安置機構爆意外！少年「受困管道間」被救出

蔡瑞雪分手1月「突現身前任Threads」！　孫麥傑2字回應洩心境

寵物動物熱門新聞

野放「蝠寶」追蹤器掉落　疑遭猛禽捕食

象龜殼戴草帽載3寶　散步引圍觀

白貓頭披綠巾回眸　神似世界名畫

犀鳥讓螞蟻爬滿全身　竟是在洗澡

橘貓愛翹家　媽媽用湯匙斷自由路

女獸醫救流浪犬　意外發現牠離家1931公里

動物園鱷魚瘦到「皮包骨」！疑受虐不當飼養

黑狗大褪色　媽笑：可能太常洗澡

爸爸背脊發涼！轉頭見狗狗怒視

橘貓坐電毯「怎麼不暖」　奴才苦笑

吉娃娃當牧羊犬　羊群也乖乖聽話

汪跟塑膠門拚了　變大嘴鱷魚狂啃

汪到哪都披著小被被　藏心疼原因

街頭不好混　虎斑貓後悔求主人讓牠回家

讀者迴響

熱門新聞

野放「蝠寶」追蹤器掉落　疑遭猛禽捕食

象龜殼戴草帽載3寶　散步引圍觀

白貓頭披綠巾回眸　神似世界名畫

犀鳥讓螞蟻爬滿全身　竟是在洗澡

橘貓愛翹家　媽媽用湯匙斷自由路

女獸醫救流浪犬　意外發現牠離家1931公里

動物園鱷魚瘦到「皮包骨」！疑受虐不當飼養

黑狗大褪色　媽笑：可能太常洗澡

爸爸背脊發涼！轉頭見狗狗怒視

橘貓坐電毯「怎麼不暖」　奴才苦笑

吉娃娃當牧羊犬　羊群也乖乖聽話

汪跟塑膠門拚了　變大嘴鱷魚狂啃

汪到哪都披著小被被　藏心疼原因

街頭不好混　虎斑貓後悔求主人讓牠回家

天冷變冷！貓咪被「星之卡比」吃掉

熱門寵物影片

更多
黃金獵犬在水中放飛自我　飼主無奈：誰要來載走牠

黃金獵犬在水中放飛自我　飼主無奈：誰要來載走牠

奴才拿出喵皇造型「炸毛醜抱枕」　本尊氣到開飛機耳罵髒話

奴才拿出喵皇造型「炸毛醜抱枕」　本尊氣到開飛機耳罵髒話

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

彰化流浪鴨「腿斷2截」腳蹼搖搖晃晃　見人靠近就恐懼開咬！

彰化流浪鴨「腿斷2截」腳蹼搖搖晃晃　見人靠近就恐懼開咬！

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面