爸爸突然背脊發涼！轉頭驚見「阿金扁嘴怒視」：我要給你負評！

▲阿金：這主人不及格～我要給你負評！（圖／有點毛毛的／網友黃金傳奇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林韋辰／綜合報導

寵物粉專「肉包的頑皮世界」飼養一隻聰明的黃金獵犬「肉包」，這天飼主爸爸一時疏忽，不小心忘記餵飯，這時突然「背脊發涼」，轉頭一看，驚見肉包默默躲在櫃子旁邊「偷瞪」，委屈又生氣的表情瞬間笑翻家人。

飼主在臉書社團「有點毛毛的」貼文中表示，指出自己似乎忘記什麼了，於是趕緊跑去準備飯飯。就在製作的過程中，他覺得自己背後有點涼涼的，似乎有什麼東西在盯著他。當他回頭一看，發現毛孩「肉包」正用一雙委屈的眼神盯著他，嘴巴還生氣變成扁扁的一條線。

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只見「肉包」的表情看起來既厭世又臭臉，這讓阿爸感到非常抱歉，爸爸不禁在心中默默道歉，「抱歉啦～我真的不小心忘記啦～」。同時主人也為毛小孩設立粉專，上面分享許多肉包的日常生活點滴，透過這些有趣的故事，讓粉絲更了解毛孩的世界，也增進了人們對寵物的愛與關注。

這篇貼文迅速在網路上引發了廣泛的迴響，許多網友紛紛留言笑說，「汪：氣死我了」、「阿金：我要上孤狗給你1顆星，差評！」、「眼神在表示：你最好動作給我快一點 」、「阿金說：是不是故意的～要餓死我」、「金：趁我還沒動手之前，皮給我繃緊一點喔」。

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