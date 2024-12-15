閣樓傳來叩叩聲！女兒深信是「小精靈降臨」　絕美身分曝光超可愛

▲躲在閣樓的「綠色小精靈」就是牠，台灣野外常見的五色鳥。（圖／新北市動保處提供。）



記者林韋辰／綜合報導

新北市動保處近日接獲新店安坑鄺姓民眾通報，家中木造閣樓白天經常傳出叩叩叩的怪聲，疑似有奇怪的綠色小動物闖入。民眾擔心家中的貓咪會攻擊這個不速之客，因此向動保處求助。動保處人員抵達現場後，發現原來是一隻「五色鳥」在閣樓梁柱間遊竄閃躲。

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▲五色鳥是台灣特有種鳥類，正式名稱為台灣擬啄木。



動保員程沛宏表示，這戶人家位於森林蓊鬱的山區附近，閣樓一直都沒有人住。近日，空蕩的閣樓內經常傳來「叩叩」聲音，家裡小女兒天真地認為一定是「小精靈降臨」，差點讓爸媽也相信了。在動保員搜索一番後，看到一隻小型鳥跑來跑去，最終謎底揭曉，原來這個美麗可愛的小精靈就是身穿綠色羽衣、臉戴五彩面具的五色鳥，讓現場的大人小孩都開心地笑了。

▲身體大部分翠綠色，頭部有藍、黃、紅、黑四色，叫聲單調響亮「叩叩叩」類似敲木魚。



五色鳥研究愛好者黃美秀表示，五色鳥是台灣特有種鳥類，正式名稱為台灣擬啄木。牠的身體大部分是翠綠色，頭部有藍、黃、紅、黑四色，叫聲單調響亮，像是敲木魚的「叩叩叩」，因此有「森林花和尚」的美名。

黃美秀也提到，五色鳥主要棲息於中低海拔的闊葉林中上層，多數以枯木樹洞為巢穴。由於牠擁有翡翠綠色的漂亮羽毛，且模樣滑稽可愛，常成為被誘捕的對象，需要大家一起保護。

▲請大家一起保護五色鳥。



新北市動保處表示，五色鳥雖然是森林性鳥類，但也能在都市環境及人為干擾下生存，是常見的台灣鳥類。近年來，五色鳥的數量呈現增加的趨勢，雖然不是保育類物種，但仍禁止捕捉及飼養，以免觸犯野生動物保護法。動保處強調，發現動物受傷時可隨時通報，並呼籲市民攜手保護動物，共同打造友善動物的城市。

▲五色鳥擁有翡翠綠色漂亮羽毛，常常成為被誘捕的對象。