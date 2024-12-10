狗食慾差拉肚子！檢查竟感染「鉤端螺旋體」　醫提醒這2處超危險

▲狗狗邱杯疑似在雨後散步，不小心感染致命細菌。（圖／新北市動物保護處提供。）

記者林韋辰／綜合報導

新北市動保處近日接獲孫姓飼主求助，他的寵物狗「邱杯」出現精神不振、食慾降低、拉肚子等症狀，並有體溫偏高的情況。經動保處醫療團隊檢查，發現邱杯竟然感染了鉤端螺旋體。獸醫推測，可能是在雨後帶狗狗外出散步，接觸到雨水中的病菌而感染，並提醒散步地點要注意2個地方。目前「邱杯」已在飼主的照護下恢復健康。

動保處表示，邱杯是一隻身患殘疾的米克斯狗，左前肢僅剩一半，右前肢也缺少腳掌。兩年半前，孫姓飼主從八里動物之家認養，當時狗狗已完成疫苗施打。

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最近飼主觀察到毛孩出現異狀，趕緊送至動物醫院檢查，有白血球數據偏高、疑似肝腫瘤症狀，無法治療。因此孫姓飼主依新北市動物之家犬貓回春雙響炮計畫，將毛孩送至動保處毛寶貝醫療中心檢查，並進行緊急支持性治療。團隊幫邱杯檢體送驗，確認毛孩得了鉤端螺旋體。

▲顯微鏡下的鉤端螺旋體。



新北市毛寶貝醫療中心獸醫師吳明蓁表示，鉤端螺旋體病是一種由老鼠傳播的高傳染性疾病，主要由含病菌的水源、土壤或動物尿液傳染，可能影響肝臟、腎臟，甚至威脅生命。初期症狀包括發燒、精神食慾下降、胃腸道症狀等，但這些症狀都不具特異性，容易與其他疾病混淆，因此不易診斷。吳醫師強調，雖然施打疫苗後仍可能感染，但若不幸感染，接種疫苗的狗痊癒機會比未接種疫苗的狗高。

▲提醒飼主要幫毛小孩定期打疫苗，預防疾病。



獸醫師吳明蓁也提醒飼主，外出遛狗散步時，一定要避免靠近「淹水處」或「未乾的泥土草地」，定期施打疫苗，避開不流動水源與土壤，並隨時觀察動物的精神食慾。

新北市動保處呼籲，作為負責任的飼主，應定期帶寵物去動物醫院進行健康檢查，並遵循獸醫師的建議，每年確實執行疫苗注射計畫，能有效預防犬隻常見傳染病。同時也鼓勵市民認養10歲以上高齡犬貓或身患殘疾需長期照護的犬貓，可享有犬貓回春雙響炮計畫，提供終身免費醫療諮詢及健檢服務，幫助不易認養的犬貓找到安身立命之處。

▲動保處提供專屬服務，鼓勵市民多認養高齡、有殘疾的毛寶貝，給牠們一個溫暖的家。