黃仁勳快閃台灣「想念愛犬要趕快回家」　3毛孩萌樣曝光

記者李依融／綜合報導

輝達執行長黃仁勳近日快閃台灣，當媒體問他是否會再度造訪夜市時，他笑著回答「我得快點回家，很想家裡的狗狗」，一句話透露出滿滿的思鄉與愛犬情。而黃仁勳的3隻狗狗長相也曝光，毛孩們曾經登上輝達的Youtube影片，乖巧地聽老爸的「產品發布會」。

黃仁勳愛犬。（圖／翻攝自NVIDIA GeForce Taiwan、NVIDIA）

▲黃仁勳家中3隻寶貝狗狗。（圖／翻攝自NVIDIA GeForce Taiwan）

黃仁勳7日下午閃電訪台，透露這次僅停留一天半。他過去多次來台，常被拍到親民地品嚐台灣小吃、逛夜市，這回卻坦言「沒時間去夜市」，因為已經在全球旅行3週，最想做的事就是趕快回家陪伴狗狗。

事實上，黃仁勳對狗的喜愛早已不是秘密，他不僅允許員工帶狗上班，還會發給狗狗們「員工證」。據了解，他家中養了3隻狗狗，一隻白色貴賓犬、一隻伯恩山混貴賓犬，以及一隻黃金獵犬，毛孩們深受黃仁勳疼愛，甚至曾經出現在輝達官方影片中。

黃仁勳愛犬。（圖／翻攝自NVIDIA GeForce Taiwan、NVIDIA）

▲黃仁勳跟愛犬解說公司產品，但看來有隻狗狗想下課了。（圖／翻攝自NVIDIA）

其中一段廣受歡迎的影片，是黃仁勳在家中廚房親簽GeForce RTX 5090顯示卡作為抽獎大獎，當時3隻狗狗也超萌入鏡，偶爾狗狗們還會在自家廚房充當「新品發布聽眾」，畫面令人莞爾。

