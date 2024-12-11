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收容所大狗難送！「辛巴」經訓練從暴衝變親人　逆轉犬生幸福笑了

▲收容所大狗難送！「辛巴」經訓練從暴衝變親人　逆轉犬生幸福笑了（圖／新北市動保處提供。）

▲大型狗狗「辛巴」半年前被送進動物之家，本來個性容易暴衝、不親人與狗，現在變得很懂事社會化。（圖／新北市動保處提供，下同。）

記者林韋辰／綜合報導

新北市五股動物之家近日傳來喜訊，半年前被送進動物之家的大型犬「辛巴」，經過專業訓犬師及志工的密集訓練，從一隻害羞且不善與人互動的狗狗，變成了一隻溫馴且親人的大型犬。辛巴不僅能順利地與人建立良好關係，還學會了一些簡單的指令，並成功找到了一個熱愛大型犬的收養家庭。

五股動物之家訓犬師謝明憲表示，辛巴原本很不適合認養，因為個性容易暴衝，也不擅長與人及其他狗狗互動，但經過長期的訓練，牠漸漸地變得穩定，並顯露出原本友善的一面。所幸所方及志工給牠愛的照顧，讓牠漸漸地喜歡與人及動物親近。辛巴的溫柔個性與巨大的身形，讓前來的民眾或志工都對牠讚不絕口。

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▲收容所大狗難送！「辛巴」經訓練從暴衝變親人　逆轉犬生幸福笑了（圖／新北市動保處提供。）

▲大型犬被認養不容易，辛巴真的很幸運找到家。

認養過程中，有一對熱愛大型犬的夫妻看見了辛巴，發現牠對人特別友善，尤其喜歡被撫摸。他們對於辛巴的溫馴和聰明都留下了深刻印象，認為非常適合成為家庭的一份子。在確認情況合適後，這對夫妻決定正式認養辛巴，帶牠回到一個充滿愛的新家。

▲收容所大狗難送！「辛巴」經訓練從暴衝變親人　逆轉犬生幸福笑了（圖／新北市動保處提供。）

▲志工幫忙訓練辛巴，讓辛巴更容易被送養出去。

▲收容所大狗難送！「辛巴」經訓練從暴衝變親人　逆轉犬生幸福笑了（圖／新北市動保處提供。）

▲辛巴在接受訓練的模樣。

訓犬師謝明憲表示，大型犬雖然不易認養出所，但每一隻動物都有改變的機會，只要給予牠們足夠的訓練，牠們也能穩定成為家庭的好夥伴。動物之家及志工們，日復一日的陪伴與引導，讓辛巴感到信任及安全，並希望辛巴的新生活能夠快樂健康。

為了鼓勵民眾多認養「大型犬隻」，新北動保處指出，領養寵物不僅可以給毛寶貝帶來幸福，也可以給主人帶來滿滿的快樂，讓家庭充滿活力和溫暖。認養成犬個性穩定、聰明與忠誠，無論是想要增添家庭的溫馨與活力，或是尋找一個永遠的好朋友，都是很不錯的選擇。

此外，動保處也分享，在年底前認養動物之家犬隻，將能獲得飼料、寵物用品等寵福包，歡迎大家多多認養寵物，一起創造更美好的世界。

▲收容所大狗難送！「辛巴」經訓練從暴衝變親人　逆轉犬生幸福笑了（圖／新北市動保處提供。）

▲收容所特別幫「辛巴」製作看板。

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