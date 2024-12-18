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騎車遇「發抖柴柴」露出求救小眼神　她一聽原因笑瘋：快被可愛死

記者林韋辰／採訪報導

「柴」不要洗澡！台中網友小旻日前在大雅區遇到一隻可愛的柴犬，這天她在停紅綠燈時，撇見隔壁機車上坐著一隻赤柴，定睛一看，發現柴柴不停地發抖，這下她好奇一問，才知道柴柴正要被送去洗澡，立刻被這小毛孩給笑翻，趕緊錄下這呆萌的一幕。

從影片中可見，阿母騎車載著柴柴小朋友，只見牠露出不安的神情，小眼睛正四處求救，身體則是不由自主「瘋狂抖抖」，看來非常害怕去洗澎澎。網友小旻受訪時表示，當時以為是天氣冷在發抖，詢問主人才知道「原來是要去洗澡」，「哈哈哈笑死，快被可愛死。」

▲騎車遇「發抖柴柴」露出求救小眼神　她一聽原因笑瘋：快被可愛死（圖／網友小旻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲柴柴知道自己即將要去洗澡，全身抖個不停。（圖／網友小旻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

其中也觀察到，柴柴的主人也試圖安撫著毛孩，希望牠別這麼恐懼。「我有感覺到主人在幫牠不要那麼抖，也是超級好笑的，哈哈哈哈。」；小旻也提到，本身非常喜歡柴柴，如果在路上遇到可愛柴犬都會想要拍下來，這段美好的邂逅也讓她非常開心。

▲騎車遇「發抖柴柴」露出求救小眼神　她一聽原因笑瘋：快被可愛死（圖／網友小旻提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲柴柴：天啊～誰快來救救我！

小旻將有趣的小短片分享到網路，網友看完紛紛留言，「超級好笑啊哈哈哈」、「我家去洗澡也是抖到不行」、「好可愛的孩子」、「我們家也是抖抖型」、「怎麼抖成這樣哈哈哈」、「快笑死」、「太可愛了啦」。

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關鍵字： 可愛柴犬洗澡笑死驚慌

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