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橘貓熟睡聽見飼料聲　「瞬間噴射跳」衝去開吃！媽傻：到底有多餓

記者林韋辰／綜合報導

媽媽直接變跳板！新竹竹北市有一隻可愛的3歲橘貓「星星」超搞笑，這天牠窩在主人懷裡舒舒服服地熟睡，這時聽到「飼料機的聲音」，瞬間靈活地跳起來，馬上衝去開吃飼料。主人將有趣的一面錄下來，好氣又好笑地說「請問到底有多餓啦？」

▲橘貓睡覺聽見飼料聲　瞬間「彈射噴」衝去開吃！媽傻：到底有多餓（圖／IG「star_612」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲橘貓本來睡很熟，聽到飼料聲音瞬間醒來。（圖／IG「star_612」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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從影片中可見，星星躺在主人手臂上，一臉幸福地呼呼大睡。這時飼料機突然啟動、發出聲響，星星零秒差驚醒，接著慢慢走到機器身邊，開心地吃起乾乾。飼主笑說，當時星星明明睡很熟，結果聽到聲音立刻衝過去，自己被毛小孩嚇一跳，也對牠的「貪吃行為」感到傻眼。

▲橘貓睡覺聽見飼料聲　瞬間「彈射噴」衝去開吃！媽傻：到底有多餓（圖／IG「star_612」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲星星：肚子餓了～剛好來吃！

飼主形容星星是一隻非常愛講話的貓咪，行為舉止有時候像極了二哈，這也讓牠在家裡成為了一個活潑可愛的存在。主人將有趣的小短片分享到《threads》，網友看完紛紛留言笑說，「我家貓也是彈射，有時候直接守在機器前面，」、「我家也是，好像平常沒給牠吃飯一樣」、「開什麼玩笑～牠可是橘貓欸」、「這行雲流水的速度哈哈哈」。

▲橘貓睡覺聽見飼料聲　瞬間「彈射噴」衝去開吃！媽傻：到底有多餓（圖／IG「star_612」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲星星是一隻愛吃又愛講話的貓。

▲橘貓睡覺聽見飼料聲　瞬間「彈射噴」衝去開吃！媽傻：到底有多餓（圖／IG「star_612」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲星星：我肚子又餓了！

▲橘貓睡覺聽見飼料聲　瞬間「彈射噴」衝去開吃！媽傻：到底有多餓（圖／IG「star_612」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲可愛的星星。

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關鍵字： 橘貓貓咪可愛搞笑彈射

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