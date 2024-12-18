北市動物園與上海簽署合作備忘錄　可能以「黑腳企鵝換小貓熊」

▲小貓熊未來期待有新成員加入家族。（圖／臺北市立動物園提供，下同）



記者林韋辰／綜合報導

台北市立動物園內的小貓熊家族共有11隻個體，雄性7隻、雌性4隻。由於繁殖能力會因動物身體健康狀況與年齡而產生變化，研判目前仍具繁殖能力的個體應該還有3對左右。為確保園內小貓熊族群的健康，台北動物園近年持續與日本動物園界合作，去年成功與日本多摩動物園進行雄性個體交換，來自日本的小貓熊「未來」，即是新加入臺北族群的新血緣，能為原本以福州大貓熊研究中心小貓熊家族為主體的繁殖群，增加新的遺傳多樣性。

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▲3個月大的黑腳企鵝脫去毛絨絨的羽毛換上防水羽毛囉。



台北市立動物園表示，動物園與上海市政府簽署小貓熊交流合作備忘錄，包含「動物交換」、「發展專業」與「人員交流」三大部分。兩市動物園等相關單位已積極溝通與準備，北市府在城市所轄範圍也全力支持、樂見其成。至於外界最期待的小貓熊來臺具體細節，北市府將循前例持續進行相關文件與專業程序的核備，也希望一切順利。

▲3個月大剛換羽的黑腳企鵝和成鳥羽色大不同。



園方指出，兩市動物園在小貓熊與黑腳企鵝的運送、檢疫、照養、繁殖上，都各自有成功的經驗。相信兩市動物園會依據動物族群管理專業，就個體的親緣關係、年齡、性別、健康狀況等資訊，討論出適合交換的個體，同時也會針對照養空間與技術，進行專業交流。此外相關計畫仍需遵循國際規範，並經過中央主管機關的審查程序，才能取得必要文件。

▲黑腳企鵝成鳥與亞成鳥比一比。