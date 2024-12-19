ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

天冷不能出去玩！貴賓眼眶含淚超沮喪　媽怎麼哄都沒用

▲（圖／網友@maggielai549提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Lucky表情超委屈。（圖／網友@maggielai549提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

實習記者陳安榆／採訪報導

說多了都是淚！新竹縣3歲2個月的貴賓犬「Lucky」是多愁善感的代表，常常都只有一號表情，彷彿很多心事。最近氣溫驟降，沒辦法出門的牠表情超級委屈，無論媽媽怎麼哄都沒有用，難過得像眼淚在眼眶裡打轉，飼主也不知道該怎麼辦才好，搞笑畫面全被紀錄下來。

 

[廣告]請繼續往下閱讀...

IG@maggielai549分享影片，Lucky因為天氣太冷，所以沒辦法外出散步，難過的牠超級沮喪，不管媽媽怎麼稱讚，牠都開心不起來。Lucky最愛吃雞胸肉肉乾和潔牙骨，很愛撒嬌，脾氣非常好，只是常常因為不能出門玩而悶悶不樂，影片中彷彿在被懲罰的神情，也讓飼主笑道「快成戲精了，這麼emo（多愁善感）媽媽不知道該如何是好？」，有時太安靜反而讓媽咪希望牠能更調皮點。

▲（圖／網友@maggielai549提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Lucky最會「歪頭殺」。（圖／網友@maggielai549提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲（圖／網友@maggielai549提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Lucky脾氣超好，愛出門玩。（圖／網友@maggielai549提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片在Threads發佈後觀看數高達5萬次，網友紛紛留言「小狗有小狗的煩惱」、「快來給我抱一個」、「眼神好有戲」、「因為又到星期一了嗎？」、「太委屈了，快抱緊處理」，可愛的牠擺出這種表情真是讓人猜不透，也讓大家都融化。

關鍵字： 貴賓犬貴賓狗

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

兒子打電動被唸「可是弟弟不起來...」　媽見背後8KG沙包笑翻

橘貓熟睡聽見飼料聲　「瞬間噴射跳」衝去開吃！媽傻：到底有多餓

柯基「彈跳下樓」解鎖新姿勢　咚咚咚跳台階還變「烤火基」

超萌！阿里山「螃蟹獵人」蹤跡曝光　最愛吃甲殼類動物

「貓貓老師」親自授課！小朋友坐一排好奇圍觀　生命教育向下扎根

起床見客廳1人1狗化身「聖杯」躺地熟睡　　媽嘆：爸爸昨晚去夜唱

小虎班「沒有手手」用後腳蹦跳玩耍　媽擔心牠怎麼挖貓砂

寵物食品抽驗！生鮮肉骨餅不合格、凍乾汞超標　農業部公布6款

師傅進門貓失蹤！阿公擔心翻家　在浴缸找到「虎皮蛋糕」

貓咪「尾巴拍拍」提供哄睡服務　爸爸眼皮狂抽動臉好癢

橘貓睡覺聽見飼料聲　瞬間「彈射噴」衝去開吃！媽傻：到底有多餓

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

騎車遇「發抖柴柴」露出求救小眼神　她一聽原因笑瘋：快被可愛死

貓咪「尾巴拍拍」提供哄睡服務　爸爸眼皮狂動感覺會癢

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

奴才訂製貓咪造型醜抱枕　牠炸毛開飛機耳：NoWay

狗狗在家裡消失

白柴撒嬌狂嚶嚶下秒猝不及防「清痰」　網笑：這聲音年紀應該不小

不裝了！黃金獵犬想上床睡覺被拒　開心表情「一秒垮掉」臉變超臭

出門球鞋不見怒調監視器　驚見鄰居歐告犯案大傻眼

20歲失明貓掉入結冰池塘「只剩一顆頭」　2男緊急下水破冰救援

天冷不能出去玩！貴賓眼眶含淚超沮喪　媽怎麼哄都沒用

企鵝家族搖屁屁散步！　旭山動物園迎雪季幫國王企鵝增加運動量

小虎班「沒有手手」用後腳蹦跳玩耍　媽擔心牠怎麼挖貓砂

超萌！阿里山「螃蟹獵人」蹤跡曝光　最愛吃甲殼類動物

「黑衣服沾到主子毛」怎麼辦？貓奴搞笑留言：帶一身毛出門更驕傲

毛孩就是家人！為主子健康把關　醫生建議可透過魚油補充

小狗被車輾癱瘓倒路邊　好心情侶「自製輪椅」幫牠站起來

一夜失蹤！「盲眼老貓」竟受困冰湖快失溫　幸運被救出與主人團圓

「貓貓老師」親自授課！小朋友坐一排好奇圍觀　生命教育向下扎根

FEniX陳峻廷拍BL劇有激烈床戲！　「雙手遭壓制」被攻超過一分鐘

婦幼隊女警官涉公車私用、浮報加班費　台南市警局啟動調查

老公和小三愛愛一半「突心肌梗塞」送醫！　病房外撞見正妻...兩人竟是閨蜜

直擊／早上才消風！英熙娃娃高雄港復活　民眾搶拍邊喊：好恐怖

河漂「2腐臭麻袋」疑塞滿屍塊！泰警急打撈　證實烏龍一場

高奢珠寶融入生活！Van Cleef ＆ Arpels花園香氛蠟燭點亮精緻日常

快訊／全聯倉儲大火「無內部員工」　業者：協助營建商配合調查

行政院推親海政策　桃園副市長蘇俊賓籲正視海洋廢源頭管理

美術館、內惟「泥黃色」淹水慘況有解！　高市府補破口重建

陳子豪離開幾乎成定局！兄弟：持續等待最終結果

寵物動物熱門新聞

兒子打電動起不來　媽見背後笑翻

貓熟睡聽見飼料聲　瞬間衝去開吃

柯基下樓四腳咚咚跳　逗樂奴才

超萌！阿里山「螃蟹獵人」蹤跡曝光

貓老師授課！小朋友坐一排好奇看

起床見1人1狗成「聖杯」躺地熟睡

小虎班沒有手手　媽擔心怎麼挖貓砂

寵物食品抽驗！　公布6款不合格

師傅進門貓失蹤！浴缸找到虎皮蛋糕

貓咪尾巴拍拍哄睡　爸爸眼皮狂抽

比熊被貓親手帶大　變「狗狗貓」

「黑衣服沾到主子毛」怎麼辦？貓奴：更驕傲

主人帶大丹犬一起擠客艙　空姐反應曝光

奴才夢中呼吸困難　原來被貓壓床

讀者迴響

熱門新聞

兒子打電動起不來　媽見背後笑翻

貓熟睡聽見飼料聲　瞬間衝去開吃

柯基下樓四腳咚咚跳　逗樂奴才

超萌！阿里山「螃蟹獵人」蹤跡曝光

貓老師授課！小朋友坐一排好奇看

起床見1人1狗成「聖杯」躺地熟睡

小虎班沒有手手　媽擔心怎麼挖貓砂

寵物食品抽驗！　公布6款不合格

師傅進門貓失蹤！浴缸找到虎皮蛋糕

貓咪尾巴拍拍哄睡　爸爸眼皮狂抽

比熊被貓親手帶大　變「狗狗貓」

「黑衣服沾到主子毛」怎麼辦？貓奴：更驕傲

主人帶大丹犬一起擠客艙　空姐反應曝光

奴才夢中呼吸困難　原來被貓壓床

汪星人被車碾　她自製輪椅拯救

熱門寵物影片

更多
橘貓睡覺聽見飼料聲　瞬間「彈射噴」衝去開吃！媽傻：到底有多餓

橘貓睡覺聽見飼料聲　瞬間「彈射噴」衝去開吃！媽傻：到底有多餓

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

騎車遇「發抖柴柴」露出求救小眼神　她一聽原因笑瘋：快被可愛死

騎車遇「發抖柴柴」露出求救小眼神　她一聽原因笑瘋：快被可愛死

貓咪「尾巴拍拍」提供哄睡服務　爸爸眼皮狂動感覺會癢

貓咪「尾巴拍拍」提供哄睡服務　爸爸眼皮狂動感覺會癢

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面