天冷不能出去玩！貴賓眼眶含淚超沮喪　媽怎麼哄都沒用

▲Lucky表情超委屈。（圖／網友@maggielai549提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

說多了都是淚！新竹縣3歲2個月的貴賓犬「Lucky」是多愁善感的代表，常常都只有一號表情，彷彿很多心事。最近氣溫驟降，沒辦法出門的牠表情超級委屈，無論媽媽怎麼哄都沒有用，難過得像眼淚在眼眶裡打轉，飼主也不知道該怎麼辦才好，搞笑畫面全被紀錄下來。

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IG@maggielai549分享影片，Lucky因為天氣太冷，所以沒辦法外出散步，難過的牠超級沮喪，不管媽媽怎麼稱讚，牠都開心不起來。Lucky最愛吃雞胸肉肉乾和潔牙骨，很愛撒嬌，脾氣非常好，只是常常因為不能出門玩而悶悶不樂，影片中彷彿在被懲罰的神情，也讓飼主笑道「快成戲精了，這麼emo（多愁善感）媽媽不知道該如何是好？」，有時太安靜反而讓媽咪希望牠能更調皮點。

▲Lucky最會「歪頭殺」。（圖／網友@maggielai549提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲Lucky脾氣超好，愛出門玩。（圖／網友@maggielai549提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片在Threads發佈後觀看數高達5萬次，網友紛紛留言「小狗有小狗的煩惱」、「快來給我抱一個」、「眼神好有戲」、「因為又到星期一了嗎？」、「太委屈了，快抱緊處理」，可愛的牠擺出這種表情真是讓人猜不透，也讓大家都融化。