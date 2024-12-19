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小虎班「沒有手手」用後腳蹦跳玩耍　媽擔心牠怎麼挖貓砂

記者賈沐蓉／採訪報導

小虎斑「跳跳」是一隻沒有前爪的幼貓，飼主林小姐擔心牠長大後該怎麼挖貓砂，於是在Threads上發文諮詢網友的意見，很快收穫了許多經驗與鼓勵。現在的跳跳雖然身體殘障，但仍學會怎麼用後腿行走，甚至可以跟家裡的其他貓咪追來追去。

▲小虎班「沒有手手」用後腳蹦跳玩耍　媽擔心牠怎麼挖貓砂。（圖／林小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲跳跳雖然沒有手，但不影響牠快樂的玩耍。（圖／林小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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林小姐分享的照片中，跳跳待在紙箱內用後腳穩穩的站立著，配文中則寫著「養一隻沒有手手的天使貓咪需要準備什麼？」，並詢問小貓以後要怎麼挖貓砂，還有家裡的其他貓會不會欺負牠等問題。許多飼主也紛紛給林小姐出主意，例如購買電動貓砂盆或順其自然勤加清理就好，更有人拿出自家不愛埋沙的主子安慰她「有手也不見得會埋」、「我們家的好手好腳，但還是不會埋」。

▲小虎班「沒有手手」用後腳蹦跳玩耍　媽擔心牠怎麼挖貓砂。（圖／林小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲跳跳：我沒手，怎麼了嘛？（圖／林小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

林小姐在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時分享了跳跳了的身世，雖然無法得知牠的手是天生缺陷還是因為意外截肢，但最初牠是被林小姐認識的善心人士救援，但救援者無法繼續撫養，於是林小姐主動對跳跳伸出援手，並決定要「負責牠一輩子！」。跳跳看完獸醫後正式入住新家，由於牠只能用後腳走路的樣子神似暴龍，因此還獲得了一個「小暴龍」的綽號。

▲小虎班「沒有手手」用後腳蹦跳玩耍　媽擔心牠怎麼挖貓砂。（圖／林小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲跳跳正在接受醫生的檢查，準備之後前往新家。（圖／林小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

林小姐表示，跳跳缺少前腳走路不方便，用貓砂時腳底容易卡很多砂，或者踩到便便，而且殘餘的前肢太短，如果經常跑跳可能會發炎， 「所以限制貓咪的跑酷行為也是一個難題」。跳跳還很有活力且黏人，一根粗棉線就能玩很久，也會大膽的撲向家裡的前輩貓們，雖然現在「原住民貓咪們」都還在適應這個小傢伙，不過飼主說現在其中一隻叫湯圓的貓已經會跟牠追來追去。

▲小虎班「沒有手手」用後腳蹦跳玩耍　媽擔心牠怎麼挖貓砂。（圖／林小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲跳跳撲向家裡的原住民貓，大貓們也對牠很包容。（圖／林小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小虎班「沒有手手」用後腳蹦跳玩耍　媽擔心牠怎麼挖貓砂。（圖／林小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲與原住民貓一起看風景的跳跳。（圖／林小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

至於最重要的埋沙問題，林小姐也在留言區中表示自己應該會順其自然，同時也感謝大家的幫助，目前會由自己先陪伴跳跳上廁所，同時她也猜想「之後其他兩位原住民貓應該會幫忙」。

▲小虎班「沒有手手」用後腳蹦跳玩耍　媽擔心牠怎麼挖貓砂。（圖／林小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲跳跳與大貓們依偎在一起睡覺。（圖／林小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 小貓殘障小貓貓砂收編貓奴

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