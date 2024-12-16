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胖臘腸探望生病爸爸　手緊扒床邊「尾巴搖到快斷掉」

@shucksboyphilospher Proof a dogs love is unconditional. #dogsoftiktok #dogtok #reunited ♬ original sound - Tj Roach

記者賈沐蓉／綜合報導

美國德克薩斯州的臘腸狗小短(Shortly)因爸爸住院陷入了嚴重的憂鬱與悲傷，飼主羅奇(Roach)在與醫院溝通多次後，終於獲得同意讓小短進來探望爸爸。牠一進病房立刻興奮的狂搖尾巴，整隻狗貼在爸爸的身上表達思念之情。

▲胖臘腸去探望生病爸　手手緊扒床邊尾巴「搖到快斷掉」。（圖／翻攝自TikTok／@shucksboyphilospher）

▲小短趴在羅奇的副駕駛座，一直發出悲傷的哭聲。（圖／翻攝自TikTok／@shucksboyphilospher）

羅奇發佈在TikTok的影片中，可以看到當小短趴在副駕駛座發出悲傷的哭聲，但一進入爸爸所在的病房就變得非常雀躍，狂搖尾巴到處找人，聽到爸爸呼喚「來吧乖女孩，來這邊！」，牠馬上用後腿站起，前爪緊抓著床鋪邊緣，等不及想跳上床陪伴，卻因為身材太胖上不去，讓在一旁拍攝的羅奇覺得感動又好笑。

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▲胖臘腸去探望生病爸　手手緊扒床邊尾巴「搖到快斷掉」。（圖／翻攝自TikTok／@shucksboyphilospher）

▲小短發現爸爸在病床上，卻因為太胖而上不去。（圖／翻攝自TikTok／@shucksboyphilospher）

最後在飼主的幫助下，小短終於投入爸爸的懷抱，牠緊緊把頭貼在爸爸的臉頰旁撒嬌，黏在身邊不願意分開，表情看起來也變得開心許多。在此之前，小短因為想爸爸，甚至憂鬱到趴在爸爸最愛的毯子上，一邊發出哀傷的哭泣聲。羅奇無法忍心看著愛犬繼續難過，於是才與醫院溝通讓狗狗探病的可能。

▲胖臘腸去探望生病爸　手手緊扒床邊尾巴「搖到快斷掉」。（圖／翻攝自TikTok／@shucksboyphilospher）

▲小短：爸爸我好想你～（圖／翻攝自TikTok／@shucksboyphilospher）

▲胖臘腸去探望生病爸　手手緊扒床邊尾巴「搖到快斷掉」。（圖／翻攝自TikTok／@shucksboyphilospher）

▲小短悲傷地趴在爸爸最愛的毛毯上。（圖／翻攝自TikTok／@shucksboyphilospher）

不少網友也被小短與爸爸深厚的感情打動，「狗狗的愛是無條件的」、「牠的愛勝過一切藥物」，也有不少人祝福小短的爸爸能儘早恢復健康，「希望牠倆一切都好」、「祝牠的爸爸能早日康復！」。

▲胖臘腸去探望生病爸　手手緊扒床邊尾巴「搖到快斷掉」。（圖／翻攝自TikTok／@shucksboyphilospher）

▲小短窩在爸爸身邊，終於露出開心的笑容。（圖／翻攝自TikTok／@shucksboyphilospher） 

關鍵字： 狗狗臘腸狗

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