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巴丹鸚鵡發現陌生車「開始狗吠」　旁邊歐告超安靜：牠幫我講完了

▲巴丹鸚鵡發現陌生車「開始狗吠」　旁邊歐告超安靜：牠幫我講完了。（圖／翻攝自Facebook／The Parrot Lady）

▲巴丹鸚鵡對陌生汽車發出狗叫，旁邊原本該叫的狗狗反而超安靜。（圖／翻攝自Facebook／The Parrot Lady）

記者賈沐蓉／綜合報導

美國的巴丹鸚鵡姐姐甜豌豆（Sweet Pea）和牠的黑狗弟弟庫博（Copper）這天在家中發現了一台陌生的汽車。一狗一鳥好奇地湊到窗戶邊看熱鬧，沒想到甜豌豆立刻展現牠的模仿技能，對著窗外「狗吠」了幾聲，旁邊的庫博反而非常安靜，似乎覺得鳥姊姊已經把自己的台詞全講完了。目前這段「鸚鵡代狗職」的影片已吸引超過30萬次觀看。▲巴丹鸚鵡發現陌生車「開始狗吠」　旁邊歐告超安靜：牠幫我講完了。（圖／翻攝自Facebook／The Parrot Lady）

▲甜豌豆與庫博：外面那是誰？（圖／翻攝自Facebook／The Parrot Lady）

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根據飼主溫蒂在臉書粉專上分享的影片，當窗外傳來陌生汽車的聲音時，甜豌豆和庫博立刻跑到窗邊，專注地觀察樓下的動靜。沒想到甜豌豆突然「汪汪」叫了幾聲，用狗吠的聲音警告窗外的陌生人不要靠近。反而真正是狗的庫博卻一聲不吭，安靜地望著窗外，彷彿在想「既然我姊都幫我完成工作了，我也不用再說什麼了吧」。

庫博剛來到甜豌豆家時還是一隻幼犬，溫蒂對牠們的第一次見面非常緊張，因為不清楚甜豌豆會對新來的小傢伙做出什麼反應。沒想到兩個小夥伴迅速成為了彼此的好麻吉，經常一起追逐嬉戲。隨著庫博長大，甜豌豆甚至開始模仿牠的一舉一動，例如庫博叼樹枝給溫蒂時，甜豌豆也會咬一塊木片遞給馬麻。

▲巴丹鸚鵡發現陌生車「開始狗吠」　旁邊歐告超安靜：牠幫我講完了。（圖／翻攝自Facebook／The Parrot Lady）

▲甜豌豆模仿庫博，叼樹枝當禮物送給媽媽。（圖／翻攝自Facebook／The Parrot Lady）

這段「鸚鵡代狗職」的影片在網路上掀起熱烈討論，許多網友在留言區紛紛笑稱：「這鸚鵡偷了狗的工作」、「鸚鵡也太可愛了吧」、「狗狗：『那我現在是要飛來飛去嗎？』」。▲巴丹鸚鵡發現陌生車「開始狗吠」　旁邊歐告超安靜：牠幫我講完了。（圖／翻攝自Facebook／The Parrot Lady）

▲幼犬庫博與鸚鵡姐姐一起打鬧。（圖／翻攝自Facebook／The Parrot Lady）

關鍵字： 寵物巴丹鸚鵡影片網路模仿

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