奇怪動物「趴在地上」一跳一跳逛街險遭輾　網友認出是「鼯猴」

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奇怪動物「趴在地上」一跳一跳逛大街　網友認出是「鼯猴」

記者賈沐蓉／採訪報導

馬來西亞一隻奇怪的動物趴在地上跳躍前進，只見牠全身髒兮兮無法站立，只能用像「青蛙跳」般緩慢移動，停在馬路中央休息時還差點發生車禍。網友cwee05將這條影片上傳到臉書社團「不正常兩棲爬行動物貼圖區」，引起許多人關注，也有網友認出片中的生物是「馬來亞鼯猴」。

▲馬來亞鼯猴一跳一跳「逛大街」　全身髒兮兮馬路中央休息險遭輾。（圖／網友cwee05提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲馬來亞鼯猴誤闖停車場，全身沾滿沙土的樣子非常狼狽。（圖／網友cwee05提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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根據網友cwee05在社團發佈的影片，可見這隻奇怪的生物趴在地上，毛皮上沾著許多沙子，因身體構造不適合行走，只好趴在地上慢慢跳著移動。cwee05接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，當時剛從停車場出來，發現有一隻動物停在路中間，「看到牠長的很奇怪，就把牠拍下来」。

▲馬來亞鼯猴一跳一跳「逛大街」　全身髒兮兮馬路中央休息險遭輾。（圖／網友cwee05提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲出現在停車場附近的馬來亞鼯猴。（圖／網友cwee05提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

事後網友cwee05將影片上傳至臉書社團，才得知這是馬來亞鼯猴，同時留言區也有不少人在詢問鼯猴的後續狀況，而他也回覆「剛剛牠在路中央休息，差一點被車輾，我已經把牠驅趕到路邊」。

▲馬來亞鼯猴一跳一跳「逛大街」　全身髒兮兮馬路中央休息險遭輾。（圖／網友cwee05提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲馬來亞鼯猴艱難的跑到靠牆的位置，緩慢移動著身體。（圖／網友cwee05提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

馬來亞鼯猴主要分布於東南亞，在緬甸南部、泰國、越南南部、馬來西亞、新加坡與印尼都能見到。牠們屬於夜行性動物，有時也在白天出沒，食物以樹葉為主，也有食用昆蟲的紀錄。目前馬來亞鼯猴被IUCN（國際自然保護聯盟）列為無危物種，但其棲地仍面臨人為破壞的威脅。

▲馬來亞鼯猴一跳一跳「逛大街」　全身髒兮兮馬路中央休息險遭輾。（圖／翻攝自iNaturalistTW）

▲生活在野外的馬來亞鼯猴。（圖／翻攝自iNaturalistTW）

關鍵字： 馬來亞鼯猴

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