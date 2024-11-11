蘇卡達象龜越獄失敗窘翻肚　同伴「捨身衝撞」幫牠翻回正面

記者賈沐蓉／採訪報導

網友陳先生家中飼養的蘇卡達象龜波波，在外面活動時經常試圖「逃獄」，爬牆失敗的牠摔得肚皮朝天，引來另一隻名叫大波的象龜前來救援。隨著大波對著同伴的龜殼「捨身衝撞」，波波終於重新翻回正面，這段搞笑的影片也被飼主架設的監視器錄下，上傳網路後在吸引許多網友觀看。

▲陳先生家中的4隻蘇卡達象龜，經常互相幫助對方翻回正面。（圖／飼主陳先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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在飼主陳先生臉書帳號的影片中，能看到波波先是用前爪撐在院子的矮牆上，試圖翻過圍牆「越獄」到外面，結果手手支撐不住自己的體重，腹部朝上的摔倒在地，揮舞著手腳企圖自己爬起。此時另一隻象龜大波路過，走到牠身邊觀察了幾秒後，低頭用力朝波波的身下「捨身衝撞」，正確使力後幫同伴翻回正面。

▲大波：看我衝撞！這樣就能翻回來了吧？（圖／飼主陳先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲四隻象龜一起外出放風，享受悠閒時光。（圖／飼主陳先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲蘇卡達象龜正在一起享用大餐。（圖／飼主陳先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

陳先生與《ETtoday寵物雲》分享，波波經常在家中嘗試逃獄，不過都沒成功過，家中的寵物龜們也經常像這樣互相幫忙，但不見得每次翻倒都會有人來救，例如某次又有象龜不小心翻倒，可是旁邊的兩位同伴正忙著進行「龜與龜的連結」，遲遲沒有伸出援手。這段「捨身衝撞」的影片也在網友間引起熱議，湧入留言區評論「這瞬間加速，帥啊！」、「衝刺是高潮」、「大波：唉…這個月的第幾次了」。