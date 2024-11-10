海龜吃鋼毛蟲刺到嘴巴痛苦吐掉　舉手用力「巴蕊」洩憤：壞東西！

▲海龜吃鋼毛蟲遭刺，吐出後為了洩憤賞牠巴掌。（圖／翻攝自Instagram／tanyaaarrr）

記者賈沐蓉／綜合報導

海洋中有一隻海龜不小心誤食了全身長滿刺的奇特蟲子，於是立刻痛苦甩頭，嘗試把牠吐掉，吐出後為了洩憤，還舉起前肢，用力賞了這隻害自己吃足苦頭的小蟲一巴掌，而這段好笑的影片都被一旁的潛水員譚雅（Tanya）捕捉，上傳至自己的Instagram後，意外的吸引超過350萬次點閱。



根據譚雅在IG粉專上的分享，能看見這隻海龜嘴裡嚼著某樣東西，下一秒就開始痛苦甩頭，隨後一隻長了許多「絨毛」的橢圓形怪蟲從牠的嘴中噴出，並海水中持續游動。海龜似乎是為了出氣，於是抬起手手大力「巴蕊」這隻討厭的蟲子，才終於消氣。

▲海龜：嚼嚼嚼…...這什麼怪東西！呸！（圖／翻攝自Instagram／tanyaaarrr）

其實海龜吃的怪蟲名叫「鋼毛蟲」，身上的絨毛能穿透皮膚，使捕食者感到刺痛。雖然鋼毛蟲是海龜的食物之一，但在進食過程中也難免「中招」。譚雅也在影片中幽默配文「也許這隻海龜不是刺激口味的粉絲」，許多網友也被這隻海龜的有趣行為娛樂，紛紛在留言區評論「零食壞壞！」、「最後那個憤怒的巴掌真的太好笑了」、「海龜：不，謝了」。

▲海龜：看我打死你！（圖／翻攝自Instagram／tanyaaarrr）