龍貓「高速移動」下樓梯　白色一小球「完美過彎」像閃電

▲龍貓高速衝刺下樓梯，可愛的模樣吸引許多人關注。（圖／翻攝自Instagram／ohagitopapa）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本有兩隻分別叫做大荻（おはぎ）與小白（しらこ）的龍貓，社群平台上高速下樓梯的影片引起廣泛關注。影片中可以看到，小白高速衝向樓梯轉角，途中還用力踢牆加速，一瞬間就跑到樓下。整段過程也被飼主拍下，吸引超過60萬人次觀看。

從飼主拍攝的影片中，可見小白先是走下一格台階，似乎是在勘察自己的「跑道」，隨後暫時跑出鏡頭外。下一秒，就看到一顆「白色流星」衝進畫面，四肢蹬牆加速過彎，發出一連串「咚咚咚」的腳步聲飛快下樓，讓許多網友紛紛表示「有助跑果然完全不同」、「好快阿！小白忍者」、「就像一個飛行的麻糬」。

▲小白：看我蹬牆加速！（圖／翻攝自Instagram／ohagitopapa）

除了小白，另一隻龍貓大荻掌握了「高速下樓梯」的技能，不過當與飼主一起下樓時，兩隻毛孩就會非常貼心的跟在把拔身邊，小白甚至還會折返等待，似乎是在催促把拔「快點快點！」。雖然龍貓們看起來很可愛，但動保處曾呼籲過，龍貓原生於南美洲高海拔山區，飼養時對溫度有特殊要求，而且需要足夠大的活動空間，飼養前最好謹慎考慮。

▲大荻：論下樓梯我可是不會輸的！（圖／翻攝自Instagram／ohagitopapa）

▲小白：把拔～快點快點～（圖／翻攝自Instagram／ohagitopapa）