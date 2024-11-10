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獵豹兄弟觀鳥屋前「等微波」　瞇眼好奇盯攝影師：好了沒？

▲獵豹兄弟觀鳥屋前「等微波」　瞇眼好奇盯攝影師：好了沒？（圖／翻攝自Instagram／帳號名稱）

▲獵豹兄弟在觀鳥屋前現身，看起來就像是在「等微波」。（圖／翻攝自Instagram／alex_brackx_nature）

記者賈沐蓉／綜合報導

在南非的野生動物保護區，一對獵豹兄弟好奇的在觀鳥屋前坐下，探頭盯著躲在裡面的攝影師，角度像極了正在「等微波」。當時正在裡面的攝影師亞歷山大·布萊克斯（alexander brackx），記錄下了這有趣的畫面，並上傳至他的IG粉專，吸引大批網友的目光。

 
 
 
 
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alexander brackx（@alex_brackx_nature）分享的貼文

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根據亞歷山大在網路上分享的影片，可見獵豹兄弟現身觀鳥屋的窗口前，其中一隻好奇的伸長脖子，盯著裡面的攝影師看，似乎對人類充滿好奇，另一隻則趴在不遠處注意屋內的狀況。由於因為觀鳥屋特殊的視角，影片中的獵豹們像是在等「食物微波」，這有趣的一幕也都被亞歷山大錄下，分享至自己的粉專後引起網友的討論。

▲獵豹兄弟觀鳥屋前「等微波」　瞇眼好奇盯攝影師：好了沒？（圖／翻攝自Instagram／帳號名稱）

▲攝影師們待在觀鳥屋內部，意外近距離看到獵豹兄弟（圖／翻攝自Instagram／alex_brackx_nature）

幽默的亞歷山大也替影片配文「當你在非洲的觀鳥屋，然後這事發生了…」，這部「獵豹等微波」的有趣影片也吸引大批網友留言「貓咪喜歡各種尺寸的盒子」、「獵豹：嘿，微波爐裡又有食物了！」也有人擔心攝影師們的安危「你們之間沒有玻璃隔著？」而亞歷山大則回覆「中間有玻璃窗，牠們對玻璃上的倒影非常感興趣」。

▲獵豹兄弟觀鳥屋前「等微波」　瞇眼好奇盯攝影師：好了沒？（圖／翻攝自Instagram／帳號名稱）

▲獵豹：所以午餐好了沒？（圖／翻攝自Instagram／alex_brackx_nature)

 

 

 

 

 

 

關鍵字： 南非獵豹觀鳥屋alex_brackx_nature

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