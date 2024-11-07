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被主人帶出門強迫社交！虎斑貓突然出現1反應　網爆笑：超I型人

被主人帶出門強迫社交！虎斑貓突然出現1反應　網爆笑：超I型人。（圖／翻攝自TikTok／emmacolleen21）

▲小貓被強迫社交後一臉不爽。（圖／翻攝自TikTok／emmacolleen21）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女主人把寵物貓一起帶去朋友家作客，沒想到1小時後小貓出現「超I型人反應」，臉上一副看起來已經受夠、非常想要回家的樣子，讓她哭笑不得。

居住在德州的女主人艾瑪(Emma)在TikTok上分享，她帶家中虎斑貓到朋友家玩，沒想到一段時間後，小貓只是呆坐在地上，臉上擺出超級不耐煩的表情，就連朋友也被小貓的表情嚇到，慌張問她，「你對你的貓做了什麼了嗎」。

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@emmacolleen21 getting the stank eye for bringing him to another house (WHERE EVERYONE GUSHED OVER HIM AND PET HIM) #catsoftiktok ♬ Meow meow meow meow - ????????????????????????????????????????????????

艾瑪分享影片時表示，「我只是把貓帶出家門1個小時，結果換來牠這樣的態度」，還強調派對上大家都很喜歡小貓，拼命稱讚、寵愛貓咪，沒想到小貓卻一臉不爽。

影片獲得網友留言，「看得出來小貓完全不喜歡社交活動」、「看起來像一個被強迫社交的內向者」、「牠想回家」、「我從來沒看過小貓露出這麼厭惡的表情」、「我的貓也是，只是在外面待5分鐘就受不了」。

關鍵字： 虎斑貓社交寵物德州女主人I人

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