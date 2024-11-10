小喜鵲遭大鳥「啄頭咬屁股」　原來是爸媽叫小孩「不准啃老！」

▲小喜鵲遭大鳥霸凌，但其實是父母在訓練他離巢獨立。（圖／翻攝自Facebook／Jing Gandy）

記者賈沐蓉／綜合報導

澳洲一隻小喜鵲遭到兩隻大喜鵲的「教訓」，被啄頭、咬翅，似乎正在經歷一場「霸凌事件」。附近居民葛蘭地(Gandy)意外錄下了這段畫面，並上傳至臉書社團詢問，才發現這其實是喜鵲爸媽在逼孩子獨立，而這段「拒絕啃老族」的影片也意外引發了大量網友的關注。

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從影片中可以看到，小喜鵲不斷向大喜鵲發出「啊啊」的叫聲，但卻被啄頭、咬翅膀，甚至被打的翻倒在地。即使小喜鵲倒地，大喜鵲們仍然繼續攻擊牠的翅膀和尾巴，但大鳥們似乎不是真的想打架，等到小喜鵲重新站起來後便飛離現場。葛蘭地將整段影片上傳至臉書，並配文詢問「牠們在做什麼？」。

▲喜鵲爸媽：孩子你長大了，不准給我啃老！（圖／翻攝自Facebook／Jing Gandy）

看到影片的網友們也幽默回應，「他們在跟孩子說，要嘛開始交房租，要嘛出去住吧」、「鳥爸媽：是時候該搬家了，小鬼！」影片中的小喜鵲顯然到了應該離巢的年紀，但還未完全做好準備，因此被爸媽「混合雙打」以訓練牠獨立。後來葛蘭地更新了小喜鵲的後續，表示自己曾在自家後院看到牠在覓食，顯示「訓練果然有效」。

▲小喜鵲開始自己覓食，努力學習如何養活自己。（圖／翻攝自Facebook／Jing Gandy）