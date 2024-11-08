一周來2次！男上廁所發現「3公尺巨蟒」嚇壞　2天後又出現一條

▲男子家中連續出現蛇。（圖／翻攝自Facebook／Hervey Bay Snake Catchers）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名男子近來在家中上廁所時，馬桶中發現一條粗大蟒蛇，趕緊找捕蛇專家前來幫忙，沒想到好不容易抓到後，2天後馬桶又出現另外一條巨蟒，特殊情況讓捕蛇專家也感到意外。

昆士蘭捕蛇公司Hervey Bay Snake Catchers上月22日接到一名男屋主求助，要求他們幫忙從馬桶中移走一條巨蟒，到場後發現那是一條沿海地毯蟒(Coastal Carpet Python)，並且是條母蛇。

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捕蛇專家高德菲(Drew Godfrey)表示，他們把這條母蛇移出後，沒想到2天後接到同一名男屋主電話，對方家中馬桶又出現另外一條沿海地毯蟒，這次是一條公蛇。

高德菲將照片分享在臉書上，圖片中可看到，巨蟒盤據在馬桶中，幾乎快把整個馬桶的空間佔滿，由於蟒蛇試圖鑽進馬桶S型水管中，他們只好切斷下方管道以免讓蟒蛇逃脫，最後順利捕捉。

高德菲表示，所抓到的沿海地毯蟒身長可長到3公尺，雖然身形十分巨大但是無毒，而且對人類算是友好，非必要不會攻擊人，還可以幫忙民宅清除老鼠或其他害蟲，由於之前抓的是母蛇，懷疑公蛇是追蹤母蛇的氣味才會跑到同一個馬桶中。