ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

鬆獅蜥超愛「騎襪子」陷熱戀　在洗衣機前等洗好堅持抱著睡

▲鬆獅蜥超愛「襪子女友」會抱著睡　洗衣機前等洗好還拿它「瑟瑟」。（圖／翻攝自Facebook／Percy the Bearded Dragon ）

▲鬆獅蜥超愛自己的「襪子女友」，經常趴在地上「騎」它們。（圖／翻攝自Facebook／Percy the Bearded Dragon ）

記者賈沐蓉／綜合報導

加拿大的鬆獅蜥波西(Percy)經常趴在地上「騎襪子」，牠平時最愛的東西就是自己的「小襪襪」，不但會叼著四處走，睡覺時也要抱在懷裡，若襪子被飼主拿去洗，牠還會待在洗衣機前耐心等待。這段「襪子禁忌戀情」被馬麻上傳至愛寵的臉書粉專後，很快吸引超過120萬次點閱。

▲鬆獅蜥超愛「襪子女友」會抱著睡　洗衣機前等洗好還拿它「瑟瑟」。（圖／翻攝自Facebook／Percy the Bearded Dragon ）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲波西看見自己心愛的襪子，立刻衝過來迎接。（圖／翻攝自Facebook／Percy the Bearded Dragon ）

根據飼主在臉書粉專上的分享，可以看到當馬麻一放下襪子，波西就立刻快速衝來，並把襪子帶到一邊開始「騎」，而當襪子被丟進洗衣機清洗，牠又專心的趴在門口等，似乎是在擔心自己的「靈魂伴侶」被洗壞。除此之外，波西還會依偎著襪子入眠，睡著仍緊抱著襪子的模樣也非常可愛。

▲鬆獅蜥超愛「襪子女友」會抱著睡　洗衣機前等洗好還拿它「瑟瑟」。（圖／翻攝自Facebook／Percy the Bearded Dragon ）

▲波西等在洗衣機前等襪子清潔完畢，像是在擔心自己的愛人的安危。（圖／翻攝自Facebook／Percy the Bearded Dragon ）

▲鬆獅蜥超愛「襪子女友」會抱著睡　洗衣機前等洗好還拿它「瑟瑟」。（圖／翻攝自Facebook／Percy the Bearded Dragon ）

▲波西抱著心愛的襪子，幸福入眠。（圖／翻攝自Facebook／Percy the Bearded Dragon ）

波西的馬麻也非常尊重牠的「戀襪情結」，還準備了一整個抽屜的襪子當「後宮」，後來她將波西的影片上傳至臉書，很快就引起網友們的注意，紛紛湧進留言區評論，「歐買尬牠好可愛」、「一場暴走的戀情」、「牠的女朋友一定叫做襪子小姐」。

▲鬆獅蜥超愛「襪子女友」會抱著睡　洗衣機前等洗好還拿它「瑟瑟」。（圖／翻攝自Instagram／gizmo.and.percy）

▲波西：這裡是我的襪子後宮！（圖／翻攝自Instagram／gizmo.and.percy）

關鍵字： 鬆獅蜥波西襪子可愛奇幻

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

喜鵲叼「愛心蜥蜴」想餵給媽媽　她摀嘴悲鳴：不不不！

虎牌以前「真的有老虎」！　公司池塘喝水「拍雜誌」長大送動物園

白鼻心一家五口台大趴趴走　爸媽帶小孩「過馬路」還有偷跑的

邊境牧羊犬站起偷吃還打翻飲料　奴才驚慌瞬間鏡頭完美捕捉

大赤鼯鼠變身「可愛小囚犯」　「飛」入市區掛謢網萌樣引人搶拍

獒犬玩椰子「自嗨」！　用手手撥「帶球跑」叼起來：這個好玩～

生態界悲慟！20年老鷹專家「沈錦豐」醫院病逝　拍鳥到最後一刻

沙灘網球全場最關注！薩摩耶坐觀眾席「同步視線移動」：怎沒人接

鼠寶開門離家出走3天！　在庭院認出飼主身影「主動低頭給摸摸」

桃園緝毒犬跟爸爸炫耀新玩具！　咬住「繞場展示」只給看不准摸

貪吃柴緊盯飼主吃包子　貼腿狂嚶嚶：我也要！

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

法鬥看「蟹朋友」被煮超崩潰　「飛機耳」眼角泛淚：那是我朋友！

緝毒犬咬新玩具跟爸炫耀　只給看不給摸眼神超有戲

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

虎斑貓聽媽喊握手無反應　一聽有肉肉秒配合超現實

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

白鼻心一家五口台大趴趴走！　爸媽帶孩「過馬路」畫面超萌

柴犬孔雀開屏

黑面琵鷺「搭颱風」變颱琵　時速85km飛越台海！驚人飆抵高雄

鬆獅蜥超愛「騎襪子」陷熱戀　在洗衣機前等洗好堅持抱著睡

小喜鵲遭大鳥「啄頭咬屁股」　原來是爸媽叫小孩「不准啃老！」

收養受傷「流浪狗」！他養3年愈長愈大「1天吃1Kg肉」驚覺是野狼

海龜吃鋼毛蟲刺到嘴巴痛苦吐掉　舉手用力「巴蕊」洩憤：壞東西！

獵豹兄弟觀鳥屋前「等微波」　瞇眼好奇盯攝影師：好了沒？

沒用完怕浪費！飼主網路販售「貓咪除蚤劑」遭罰9萬　動保處1叮嚀

沙灘網球全場最關注！薩摩耶坐觀眾席「同步視線移動」：怎沒人接

車庫門打開驚見「龜殼花」　盤據雜物堆舉頭警戒嚇壞屋主！

龍貓「高速移動」下樓梯　白色一小球「完美過彎」像閃電

「打線慢慢串連起來」　曾總滿意突破僵局演練

韓國熱身賽終戰12投上陣　第4棒熄火教頭坦言還需調整

看百萬YTR情變有感！　潔哥曾被推「拍夫妻生活」早看破：老了才知

莫斯科遇開戰後最大規模襲擊　擊落34架無人機！3座機場暫時關閉

林昱珉今年更進化　韓國重砲尹棟熙期待再對決：準備好了！

快訊／曾頌恩、林家正開轟　中華隊9比4打敗樂天

台灣女遊客赴日旅遊「大阪失蹤」　晚上找到人了！

等了11年...陶喆無預警宣布「今年確定有喜訊」　萬人激動嗨翻

陶喆演唱會唱一半突中斷！　他急道歉：剛剛的事當作沒發生

柯文哲涉京華城案被延押2個月　抗告最後期限是明天

寵物動物熱門新聞

薩摩耶坐觀眾席看比賽　盯球超萌

鼠寶離家出走！認出飼主聲音給摸

緝毒犬炫耀玩具　爸只能看不能摸

虎斑貓被主人強迫社交　反應超I人

龍貓高速下樓梯　完美過彎像閃電

愛貓走失3天「回家脖子繫帳單」

柴犬搞威想吃包子　討食失敗不給摸

虎斑貓裝沒聽到　為了肉肉秒握手

法鬥看螃蟹被煮　飛機耳眼角泛淚

寵物焦慮行為背後，反映生活中的情緒壓力

獵豹觀鳥屋盯攝影師　神似等微波

台南市動保處沒入17隻小型品種犬將開放認養抽籤

曼赤肯幼貓洗澡　呆萌無辜不敢動

收養受傷「流浪狗」！他養3年驚覺是野狼

讀者迴響

熱門新聞

薩摩耶坐觀眾席看比賽　盯球超萌

鼠寶離家出走！認出飼主聲音給摸

緝毒犬炫耀玩具　爸只能看不能摸

虎斑貓被主人強迫社交　反應超I人

龍貓高速下樓梯　完美過彎像閃電

愛貓走失3天「回家脖子繫帳單」

柴犬搞威想吃包子　討食失敗不給摸

虎斑貓裝沒聽到　為了肉肉秒握手

法鬥看螃蟹被煮　飛機耳眼角泛淚

寵物焦慮行為背後，反映生活中的情緒壓力

獵豹觀鳥屋盯攝影師　神似等微波

台南市動保處沒入17隻小型品種犬將開放認養抽籤

曼赤肯幼貓洗澡　呆萌無辜不敢動

收養受傷「流浪狗」！他養3年驚覺是野狼

雲豹下雨腳滑跌倒　忙甩水裝沒事

熱門寵物影片

更多
貪吃柴緊盯飼主吃包子　貼腿狂嚶嚶：我也要！

貪吃柴緊盯飼主吃包子　貼腿狂嚶嚶：我也要！

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

法鬥看「蟹朋友」被煮超崩潰　「飛機耳」眼角泛淚：那是我朋友！

法鬥看「蟹朋友」被煮超崩潰　「飛機耳」眼角泛淚：那是我朋友！

緝毒犬咬新玩具跟爸炫耀　只給看不給摸眼神超有戲

緝毒犬咬新玩具跟爸炫耀　只給看不給摸眼神超有戲

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面