鬆獅蜥超愛「騎襪子」陷熱戀　在洗衣機前等洗好堅持抱著睡

▲鬆獅蜥超愛自己的「襪子女友」，經常趴在地上「騎」它們。（圖／翻攝自Facebook／Percy the Bearded Dragon ）

記者賈沐蓉／綜合報導

加拿大的鬆獅蜥波西(Percy)經常趴在地上「騎襪子」，牠平時最愛的東西就是自己的「小襪襪」，不但會叼著四處走，睡覺時也要抱在懷裡，若襪子被飼主拿去洗，牠還會待在洗衣機前耐心等待。這段「襪子禁忌戀情」被馬麻上傳至愛寵的臉書粉專後，很快吸引超過120萬次點閱。

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▲波西看見自己心愛的襪子，立刻衝過來迎接。（圖／翻攝自Facebook／Percy the Bearded Dragon ）

根據飼主在臉書粉專上的分享，可以看到當馬麻一放下襪子，波西就立刻快速衝來，並把襪子帶到一邊開始「騎」，而當襪子被丟進洗衣機清洗，牠又專心的趴在門口等，似乎是在擔心自己的「靈魂伴侶」被洗壞。除此之外，波西還會依偎著襪子入眠，睡著仍緊抱著襪子的模樣也非常可愛。

▲波西等在洗衣機前等襪子清潔完畢，像是在擔心自己的愛人的安危。（圖／翻攝自Facebook／Percy the Bearded Dragon ）



▲波西抱著心愛的襪子，幸福入眠。（圖／翻攝自Facebook／Percy the Bearded Dragon ）

波西的馬麻也非常尊重牠的「戀襪情結」，還準備了一整個抽屜的襪子當「後宮」，後來她將波西的影片上傳至臉書，很快就引起網友們的注意，紛紛湧進留言區評論，「歐買尬牠好可愛」、「一場暴走的戀情」、「牠的女朋友一定叫做襪子小姐」。

▲波西：這裡是我的襪子後宮！（圖／翻攝自Instagram／gizmo.and.percy）