子母垃圾車傳「喵喵」聲　竟是三花貓「連籠帶貓」被丟掉

▲三花貓連同籠子一起被丟進垃圾桶。（圖／飼主許庭瑋提供）



記者李依融／採訪報導

桃園埔心車站的子母垃圾車傳出喵喵聲，網友許庭瑋好奇查看，竟看到一個貓籠被丟在垃圾桶，裡頭還有一隻三花貓與一個鵝玩偶，她見狀趕緊將貓咪送醫。現在小貓有個新名字叫「樂樂」，許庭瑋親自收編了這個意外的緣分，「雖然是垃圾桶撿的，但希望牠可以很樂觀，過得很快樂。」

許庭瑋接受《ETtoday寵物雲》記者採訪時表示，2日跟媽媽約在埔心車站碰面，以往都是約在另一側，只有那天剛好約在垃圾桶附近，就聽到有喵喵的聲音從垃圾桶方向傳來，「看過去竟然有一個籠子，裡頭還有一隻活生生的貓咪，如果子母車的廠商沒仔細看，一定會被垃圾車壓死！」。

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▲醫生得知貓咪連籠子被丟掉也震驚不已。（圖／飼主許庭瑋提供）

▲樂樂第一天回家就非常親人。（圖／飼主許庭瑋提供）

許庭瑋當下趕緊把貓咪帶去看醫生，醫生判斷年紀大約半歲到1歲，所幸小貓一切健康而且很撒嬌。許庭瑋將小貓取名為「樂樂」，「希望牠雖然是垃圾桶撿來的，但是能樂觀又快樂。」她決定自己收編樂樂養到終老，身為新手貓奴的她瘋狂看訓練、教學影片，就怕自己沒辦法照顧好。

▲樂樂現在是有人疼的幸福貓貓。（圖／飼主許庭瑋提供）

許庭瑋擔任鏟屎官1周多笑說「可以理解人家為什麼說貓是很七八的動物」，不過她也強調「她多七八就多可愛」。好奇心滿滿的樂樂喜歡玩髮圈，彈到自己還會生氣，然後惱羞成怒把全部的髮圈都丟在地板上。樂樂也是隻暖貓，每當奴才去洗澡上廁所，牠都堅持要在旁邊蹲點，許庭瑋還特別去查原因，「據說是貓咪怕水，牠覺得水很危險所以要保護我，想想就覺得好暖啊」。

▲樂樂躺在奴才腿上睡覺。（圖／飼主許庭瑋提供）

許庭瑋回顧第一眼見到樂樂的照片，外出籠破破爛爛連把手都沒有，裡頭還塞著一隻鵝玩偶，還有一個沒有水和食物的泡麵碗，這個模樣讓她心疼不已。但現在的樂樂會躺在奴才腿上睡覺，還很喜歡跟奴才玩，奴才開心地說「現在牠很幸福喔！」。