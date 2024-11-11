小孩請柯基參加「愛犬生日派對」　送上邀請卡牠帶網球當禮物

▲鄰居小孩送上邀請卡，請柯基參加愛犬的2歲生日派對。（圖／翻攝自X／madeline odent）

記者賈沐蓉／綜合報導

英國一隻名叫塔夫(Tâf)的柯基收到一張鄰居小孩的邀請卡，要請牠去參加家中黃金獵犬的2歲生日派對。卡片上還詳細的寫了地點、時間日期、活動內容等詳細資訊，而塔夫的飼主則代牠收下了卡片，最後準時到場，甚至還準備了賀卡，還有三顆網球當作狗狗的生日禮物。

the neighbour’s kid just knocked on the door and asked to speak to Tâf and then gave her an invitation to their dog’s birthday party pic.twitter.com/3yj1K9jGDU [廣告]請繼續往下閱讀... September 13, 2024

塔夫的飼主在X帳號分享，邀請卡上歪歪斜斜的字體寫了許多派對的活動內容，包括狗狗杯子蛋糕、很多的玩耍時間、狗狗比賽等，而附近所有喜歡社交的狗狗都收到了邀請。對於小主人的邀請，塔夫的主人答應了，告訴小朋友當天塔夫會準時出席。

▲塔夫趴在門邊等著出門，身邊放著準備好的網球禮物。（圖／翻攝自X／madeline odent）

塔夫帶了3顆網球與一張卡片當禮物，牠成為了派對上最小隻的一隻狗，並獲得在開始前15分鐘入場的「殊榮」。派對活動包括撿棍子遊戲、才藝競賽、賽跑，每隻狗狗都得到杯子蛋糕，大家還一起唱生日快樂歌。雖然塔夫似乎沒搞清楚發生了什麼，但牠玩得很開心，回家後累癱在地，而飼主幽默地說「牠今天應該不會想再移動了」。

▲塔夫與壽星黃金獵犬的合照。（圖／翻攝自X／madeline odent）

▲塔夫：參加派對真累啊！（圖／翻攝自X／madeline odent）