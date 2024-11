小孩請柯基參加「愛犬生日派對」　送上邀請卡牠帶網球當禮物

▲鄰居小孩送上邀請卡,請柯基參加愛犬的2歲生日派對。(圖/翻攝自X/madeline odent)

記者賈沐蓉/綜合報導

英國一隻名叫塔夫(Tâf)的柯基收到一張鄰居小孩的邀請卡,要請牠去參加家中黃金獵犬的2歲生日派對。卡片上還詳細的寫了地點、時間日期、活動內容等詳細資訊,而塔夫的飼主則代牠收下了卡片,最後準時到場,甚至還準備了賀卡,還有三顆網球當作狗狗的生日禮物。

the neighbour’s kid just knocked on the door and asked to speak to Tâf and then gave her an invitation to their dog’s birthday party pic.twitter.com/3yj1K9jGDU