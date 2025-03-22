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「我阿公養2隻老虎」忠孝橋遛虎照引朝聖　他每天被金錢豹舔醒

阿公以前養老虎。（圖／IG@ihsuan_yeh提供）

▲阿公以前經常帶老虎去未完工的忠孝橋上散步，引起附近居民關注。（圖／IG@ihsuan_yeh提供）

記者李依融／採訪報導

「我阿公以前養了2隻老虎」，網友葉宜萱分享這個回憶，好多人不相信，直到看到泛黃的老照片直呼不可思議。後來老虎被送到台北市立動物園照養，一開始阿公還必須每天去陪老虎睡覺，持續了一段時間老虎才適應環境，家人去探望時，老虎也會有反應。

葉宜萱的阿公曾經養過老虎，這在家族間已是廣為流傳的故事，不過乍聽之下還是很難相信，《ETtoday寵物雲》採訪到了葉宜萱的爸爸，他正是當年實際有與老虎互動過的人。葉爸爸表示，當時大約是60年代，家裡在三重菜市場開飼料行，爸爸對稀有的動物很感興趣，於是前後養了5匹馬、2隻老虎、金錢豹、紅毛猩猩、水獺、金剛鸚鵡的動物，當時就讀小學的他是家中最小的孩子，兄姊都外出讀書了，於是他便負責「餵養動物」的工作。

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阿公以前養老虎。（圖／IG@ihsuan_yeh提供）

▲阿公以前養的紅毛猩猩與很多明星合照過，會自己拉床睡覺、摺被子。（圖／IG@ihsuan_yeh提供）

葉爸爸回憶，老虎公的叫「阿福」、母的叫「阿咪」，剛帶回家的時候還是小寶寶，需要泡奶餵食，長大一點就餵煮熟肉粥，「因為老虎吃飯力氣很大，會邊吃邊吼，我都要抱著牠們吃飯的臉盆，以免打翻。」他表示，當時忠孝橋還未蓋完，平日每天都會帶老虎去橋上遛，附近住戶還很疑惑問「你養什麼狗？長得這麼像老虎！」，假日時爸爸就會開車帶阿福和阿咪去深山放風。

阿公以前養老虎。（圖／IG@ihsuan_yeh提供）

▲葉家人以前會開車帶老虎去散步。（圖／IG@ihsuan_yeh提供）

葉家以前家裡在人來人往的市場，老虎就養在三角窗的大鐵籠，許多路人會透過大鐵籠欣賞老虎，但也有頑皮小孩會拿東西戳、拿石頭丟老虎。葉爸爸說，老虎都會記仇，看到那個小孩靠近就會兇，後來爸爸養了獒犬來顧老虎，因為老虎的威嚴與氣味，其他流浪狗都不敢靠近。

阿公以前養老虎。（圖／IG@ihsuan_yeh提供）

▲2隻老虎在橋上打鬧。（圖／IG@ihsuan_yeh提供）

阿公以前養老虎。（圖／IG@ihsuan_yeh提供）

▲葉阿公假日會帶老虎去深山放風。（圖／IG@ihsuan_yeh提供）

當時的年代動物保護的觀念並不興盛，許多人看到「稀奇動物」總想拍照合影，葉爸爸也曾帶著老虎去秀場幫崔苔菁等明星伴舞，「那時候過年，會放鞭炮打鼓，我也擔心老虎嚇到啊！就躲在假山後面安撫。」此外還有劇組借老虎去拍戲，但沒有人敢跟老虎演對手戲，葉爸爸笑說，「那時候我爸就去當臨演，演被老虎咬的人」。

阿公以前養老虎。（圖／IG@ihsuan_yeh提供）

▲老虎經常上電視、參與舞台表演。（圖／IG@ihsuan_yeh提供）

葉爸爸表示，那個年代老虎「渾身是錢」，會有人剝皮吃肉，不過阿福阿咪都很有感情，後來養到300公斤長太大，加上動物保護觀念興起，於是送到動物園安置，「一開始我爸都要去陪老虎睡覺，家人去動物園時，老虎也都記得，會叫、會起身靠近，很會認人。」

阿公以前養老虎。（圖／IG@ihsuan_yeh提供）

▲葉阿公非常喜愛他養的老虎，他曾經還想養大象，但因為所費不貲而作罷。（圖／IG@ihsuan_yeh提供）

除了老虎，葉爸爸還養過金錢豹，名字也叫「阿咪」，後來全家搬到內湖山區，而阿咪就像是大貓咪一樣，每天跟他一起蓋被子睡覺，「每天早上我都被牠用舌頭舔醒，牠都直接幫我洗頭」。除此之外還有水獺，葉阿公當年為了讓水獺也足夠的活動空間，特地做了從二樓到一樓的滑水道，讓水獺能自由活動。

阿公以前養老虎。（圖／IG@ihsuan_yeh提供）

▲葉家以前還有養狗來護衛老虎和金錢豹。（圖／IG@ihsuan_yeh提供）

隨著動物保護觀念日漸強化，這些動物後來也被送到合適的地方安置，直到最後終老。而喜愛養動物的阿公後來有來孫子孫女，平常最大的祖孫樂趣，就是由阿公開車載著孩子們上山，找尋需要幫助的流浪動物，若是遇到就會帶回家照顧，從小就和動物為伍的孫子孫女也難以習慣沒有毛孩在身邊的生活了。

阿公以前養老虎。（圖／IG@ihsuan_yeh提供）

▲葉宜萱的愛貓Mila。（圖／IG@ihsuan_yeh提供）

阿公以前養老虎。（圖／IG@ihsuan_yeh提供）

▲葉宜萱的愛犬瓦仔。（圖／IG@ihsuan_yeh提供）

現在葉宜萱本身養了一隻叫做Mila的貓咪，還有一隻狗狗叫做瓦仔，而葉宜萱的弟弟也養了一隻可愛的白襪米克斯貓咪，取名叫韓籍。從小幫忙照顧動物的葉爸爸當然也有「寶貝毛孩」，那是一隻8歲的米克斯狗狗叫做「葉小白」，他7年前在九份巧遇白色的浪浪，餵了一點食物後就說「你想跟我回家的話，就上車！」，沒想到狗狗真的上車了！那就是現在的小白。

阿公以前養老虎。（圖／IG@ihsuan_yeh提供）

▲葉宜萱的弟弟與爸爸的寶貝帥狗「葉小白」。（圖／IG@ihsuan_yeh提供）

阿公以前養老虎。（圖／IG@ihsuan_yeh提供）

▲葉家經常帶毛孩們出門玩。（圖／IG@ihsuan_yeh提供）

葉爸爸一說到小白更加眉開眼笑，直呼「我家葉小白是白帥俊俏大長腿帥哥」，無論到哪裡都會帶著小白一起，彼此感情好得不得了。現在動物保育觀念強化許多，當年的「珍奇異獸」都已不能飼養，不過葉家人想起阿公與他的動物們，總是停不下話匣子，而葉宜萱將此分享到網路上，也引起網友們討論話題，甚至有人翻出長輩拍攝到的「遛虎照」，也被葉宜萱認出「那個小孩就是我爸！」。

阿公以前養老虎。（圖／IG@ihsuan_yeh提供）

▲葉宜萱的弟弟飼養的貓咪韓籍。（圖／IG@ihsuan_yeh提供）

《ETtoday寵物雲》提醒您，葉宜萱分享的是阿公年代的經驗，目前已經禁止飼養保育類動物，希望大家能一起保育野生動物，讓生態生生不息。

關鍵字： 老虎孟加拉虎台灣養老虎金錢豹

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