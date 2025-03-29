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泰國強震搜救犬穿梭鋼筋碎石亢奮吠叫　累了躺瓦礫堆上休息

記者李依融／綜合報導

緬甸28日發生規模7.7強震，鄰近的泰國也遭受嚴重災情，當地搜救犬隊即刻救援，在倒塌的斷垣殘壁與鋼筋水泥間穿梭，即使現場險象環生，但搜救犬鬥志十分旺盛，不斷挺進並吠叫示意，英勇的表現讓人敬佩又心疼。

泰國搜救犬隊。（圖／翻攝自K9 USAR THAILAND臉書）

▲黃金獵犬撒哈拉首先挺進災區搜尋受害者。（圖／翻攝自K9 USAR THAILAND臉書）

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 泰國搜救犬隊。（圖／翻攝自K9 USAR THAILAND臉書）

▲一開始災區救援尚未整備完善，領犬員與搜救犬只能先躺在瓦礫堆上休息。（圖／翻攝自K9 USAR THAILAND臉書）

泰國搜救犬隊K9 USAR THAILAND在地震發生後，很快就集結到現場，面對眼前已經倒塌的大樓，狗狗們絲毫沒有畏懼，聽著領犬員的指示，靈活地挺進現場，即使腳下就是碎石瓦礫，牠們也沒有退縮。

其中一隻叫做Nari的搜救犬相當亢奮，牠先是發現了一隻受困的貓咪，接著又前進破壞嚴重的建築物中，不一會兒牠對著瓦礫堆不斷吠叫，眼睛也一直看著那個方向，領犬員隨後確認牠找到一名受害者。

另外一隻黃金獵犬辛巴瓦礫間嗅聞，尾巴不斷搖著，顯然情緒有些激動，領犬員從牠的反應看出牠有所發現。搜救犬隊表示，辛巴被訓練為搜尋罹難者，得知可能方位後，接下來需要機具協助開挖。

泰國搜救犬隊。（圖／翻攝自K9 USAR THAILAND臉書）

▲搜救犬與領犬員執行階段任務後會暫時休息，等候下一次輪班再挺進。（圖／翻攝自K9 USAR THAILAND臉書）

搜救犬們在尖銳危險環境中穿梭，許多人擔心牠們的腳受傷，搜救犬撒哈拉的領犬員解釋，並非每個救援任務都適合穿鞋，有時鞋子可能會讓搜救犬的活動受限，反而增加危險，「作為領犬員，我們也需要判斷這次的場域適不適合穿鞋，所以我這次沒有讓撒哈拉穿鞋，但是要更加留意牠的腳，時時刻刻地檢查，看是否有被玻璃或尖銳的物品劃傷。」

▲領犬員解釋搜救犬撒哈拉沒有穿鞋子的原因。

K9 USAR THAILAND目前動員數隻搜救犬輪番上陣，通宵尋找受害者蹤跡，希望把握最佳救援的時間，盡可能爭取拯救更多生命。目前國際間的搜救隊伍也集結，前進災區協助救災，台灣屏東縣、桃園市消防局搜救隊已有80人完成整備，而新北市消防局搜救犬Amei與領犬員羅浩芳也已待命，若有通知就會即刻前往災區投入救援行動。

緬甸28日中午發生7.7強震，深度僅10公里，造成嚴重災情，鄰近的泰國也受到影響，曼谷一棟正在興建的30層樓大樓倒塌，目前已知3死81人受困。

泰國搜救犬隊。（圖／翻攝自K9 USAR THAILAND臉書）

▲有些搜救犬有穿鞋，會由領犬員視狀況幫犬隻穿上。（圖／翻攝自K9 USAR THAILAND臉書）

泰國搜救犬隊。（圖／翻攝自K9 USAR THAILAND臉書）

▲重機具進駐挖掘期間，汪汪隊暫時休息。（圖／翻攝自K9 USAR THAILAND臉書）

關鍵字： 緬甸地震泰國地震搜救犬K9 USAR THAILAND

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