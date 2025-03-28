尾巴長達46.99公分　2歲緬因貓獲認證成「世界上尾巴最長貓貓」

▲小貓尾巴長度獲金氏世界紀錄。（圖／翻攝自YouTube／Guinness World Records）

記者李振慧／綜合報導

美國明尼蘇達州2歲緬因貓帕斯利(Mr. Pugsley Addams)擁有比一般貓咪更長的尾巴，連獸醫看到時都覺得十分驚人，引發主人好奇決定進行測量，結果意外發現帕斯利的尾巴長達18.5英寸（約46.99公分），獲得金氏紀錄認證為世界第一。

2歲的帕斯利是一隻外型可愛的銀色緬因貓，女主人卡麥隆(Amanda Cameron)家中一共養了4隻緬因貓，然而相較於其他貓手足，帕斯利的尾巴明顯長得更長，就連獸醫看到都覺得很罕見。

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卡麥隆表示，「我第一次帶帕斯利去看獸醫時，獸醫一進來就驚呼，『這尾巴真的很長啊』，讓她察覺或許帕斯利的尾巴真的很特別，過了半年後決定讓獸醫幫忙測量，沒想到其長度竟然超越目前的金氏記錄。

卡麥隆表示，當她得知帕斯利打破紀錄時嚇了一大跳，沒想到家中這隻友善又調皮的貓貓竟然變成了當地名人，現在每次帶牠出門時，都會有很多人想要看牠，幸好帕斯利是一隻個性淡定的貓、不容易被群眾嚇到，「牠是一個溫柔又可愛的小傢伙」。

卡麥隆表示，成為世界第一長尾巴的帕斯利，應該也知道自己尾巴很長的事，「長尾巴確實很礙事，尤其是當牠興奮的時候，每次我要餵牠時，尾巴會直直地豎起來、打到我的臉」，由於帕斯利現在才2歲，身體還有可能繼續長大，她與家人都十分好奇帕斯利以後會不會繼續達成新紀錄。