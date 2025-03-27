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不是鯊魚！衝浪男海中被「惡魔海獅」狂暴追殺　竟是毒海藻害的

海獅。（圖／CFP）

▲男在海中被狂暴海獅追殺。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名男子在當地衝浪時，突然被一隻發狂海獅攻擊。當時他距離海邊有一段距離，沒想到海獅突然從水中出現後，凶猛朝他衝過來，他想要游回岸邊，最後仍被一路追殺他的海獅狠狠咬住，後來發現事件與海獅中了神經毒素有關。

男子拉門多斯(RJ LaMendola)在臉書上分享，喜愛衝浪的他21日早上在奧克斯納德(Oxnard)海岸進行例行活動時，突然遭發狂海獅攻擊。他表示，「海浪原本很平靜，突然間，一隻海獅從水中冒出來，全速朝我衝過來」。

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拉門多斯表示，海獅當時張大著嘴，一直惡狠狠地盯著他，「我本能性地把衝浪板改變方向，結果嚇了一跳，海獅拼命游到我這邊，想要撞上我」，他驚險與海獅擦身後，立即轉身想要游回岸上，然而海獅再次發動攻擊，還露出凶狠的牙齒，導致他不得不使用衝浪板回擊，結果左臀部慘被咬住、拖入水中。

拉門多斯表示，「我不知道該怎麼形容我內心的恐懼，當時離海岸還很遠，我盯著海獅的臉，牠表情就像惡魔一樣，完全不像一般海獅是因為好奇、想要玩耍的樣子」。

拉門多斯與海獅纏鬥一段時間後終於回到岸上，身上多處有咬傷，鮮血不斷從腿上流到沙灘上，自行駕車前往醫院治療。

拉門多斯將事件通報給當局，研究人員回覆，加州海岸近來爆發毒海藻影響海中動物事件，馬里布約50隻海獅食用有毒藻類後多莫酸(Domoic acid)中毒，導致牠們變得危險有攻擊性，這種神經毒素除了會影響動物大腦，甚至導致死亡。

關鍵字： 海獅加州中毒RJ LaMendolaOxnard海藻北美要聞

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