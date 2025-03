「美洲鱷單挑短吻鱷」爬上人行道　遊客目睹雙獸大戰：在搶地盤

▲遊客意外拍到2隻鱷魚對戰。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州大沼澤地國家公園(Everglades National Park)有遊客拍到驚人畫面,一隻美洲鱷(American crocodile)與美洲短吻鱷(American alligator)竟然爬到人行道上大打出手,只見雙獸不斷猛咬彼此,完全不肯退讓,嚇得目睹民眾發出驚呼。

事件19日發生在大沼澤地國家公園某處人行道上,影片中可看到,2隻鱷魚突然在街上扭打成一團,而且距離參觀民眾非常近,近到不時可以聽到猛獸對戰時發出的嘶嘶聲。

