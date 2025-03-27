「美洲鱷單挑短吻鱷」爬上人行道　遊客目睹雙獸大戰：在搶地盤

▲遊客意外拍到2隻鱷魚對戰。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州大沼澤地國家公園(Everglades National Park)有遊客拍到驚人畫面，一隻美洲鱷(American crocodile)與美洲短吻鱷(American alligator)竟然爬到人行道上大打出手，只見雙獸不斷猛咬彼此，完全不肯退讓，嚇得目睹民眾發出驚呼。

事件19日發生在大沼澤地國家公園某處人行道上，影片中可看到，2隻鱷魚突然在街上扭打成一團，而且距離參觀民眾非常近，近到不時可以聽到猛獸對戰時發出的嘶嘶聲。

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BATTLE OF THE REPTILES ???? Visitors at Everglades National Park filmed an alligator and crocodile fighting for a sunny spot on the sidewalk. Read the full story: https://t.co/JHelEQQ8vD pic.twitter.com/aoJWgawl24 — WFLA NEWS (@WFLA) March 25, 2025

影片拍攝者博納奇亞(Taylor Bonachea)表示，這2隻鱷魚似乎是為了爭奪曬太陽的最佳位置才會打起來，雙獸一陣凶猛的惡鬥後，最後短吻鱷敗下陣來回到水中，美洲鱷則開心留在原地享受陽光。

影片引來網友留言，「好可怕，看起來真的是殺紅了眼」、「單車停在那邊的騎士好衰」、「這種事情只會發生在南佛州」。南佛州是世界上唯一可在野生環境中同時發現美洲鱷與美洲短吻鱷的地區，雖然這2種生物看起來相似，但仔細看還是可以發現差異，短吻鱷的口鼻偏向U型，美洲鱷則較尖、呈現V型。