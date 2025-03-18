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遇狗攻擊怎麼辦　訓犬師教蒙眼、「瞬間失重法」讓牠鬆口

記者李依融／採訪報導

台北市比特犬Lucky從車窗跳出來咬人，造成無辜騎士痛苦撕裂傷，過程讓人心驚，寵物行為訓練師大廷說明，遭狗攻擊時可以怎麼反應，首要先保護脖子與頭部，以水母漂的姿勢雙手護住脖子，能將傷害降到最低，此外旁人雙手交叉拉住犬隻後腳「瞬間翻轉」造成失重，也有機會讓犬隻鬆口。

大廷表示，有攻擊性的狗狗往往情緒波動大，可能有狀況或創傷無法理性應對，例如擔心有人要搶食物，因此會以激動的方式表達。身為訓犬師，首要會與飼主溝通可能的原因，來判斷攻擊行為是否正常，也就是有因可循。

▲▼狗咬人,惡犬,狗,寵物。（示意圖／達志影像）

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▲犬隻出現攻擊行為往往都有原因，訓犬師會協助引導飼主互動方式，進而改善情況。（示意圖／達志影像）

大廷解釋，正常的攻擊行為可能是出自於「玩得太過火」，誤以為咬人是正常的互動手段，抑或曾經食物或資源匱乏，有護食護資源的情況，「這都屬於正常的攻擊行為範圍」，訓犬師則需釐清問題，協助引導飼主與狗狗互動的方式，藉以改善這樣的情形。

至於「異常的攻擊行為」，可能是社會化不足讓狗狗對世界感到焦慮緊張，因為情緒波動而造成侵略反應。大廷說明，如果訓犬師懷疑犬隻有病態的焦慮情況，就會轉診給行為獸醫師或是治療師一同協助，評估用藥安定狗狗情緒的可能，再配合行為訓練，讓狗狗的行為得到改善。

▲比特犬是否會傷人？　官方、民間都同意：飼主素養是關鍵。（圖／台北市動物保護處）

▲Lucky因飼主沒有妥善管理，而造強制沒入，在籠舍內相當焦躁。（圖／台北市動物保護處）

Lucky攻擊人的畫面在許多人腦中揮之不去，究竟遇到狗攻擊時該怎麼辦，大廷分為3點說明。

一、若是犬隻還未咬實時，拿東西阻擋能有一定自保的效果。

二、萬一真的咬住了，拿東西阻擋效果很差，反而還可能激怒犬隻，因此被咬的話首要必須冷靜，可以拿衣服蓋住犬隻眼睛，「這個過程一定會很痛苦，但可以避免增加撕裂傷」。另外被咬的人務必先保護脖子和頭部，以水母漂的姿勢護住脖子，受傷程度最小。

三、若是有勇敢的路人能協助，可以到犬隻後面以「手交叉」的方式抓住狗狗的後腳，左手抓右腳、右手抓左腳，並瞬間將狗180度翻轉，瞬間的失重感有機會讓狗鬆口，他強調，「一定要『瞬間』，就像人走樓梯踩空時會把注意力轉回自己身上，下意識伸手扶住東西一樣。」

▲大廷強調，要「瞬間」讓犬隻有180度反轉造成「失重」，才有機會讓其鬆口。（示意影片／記者李依融攝）

大廷表示，比特犬其實「更親人」，因為早期被培育用於鬥犬競技，其中嚴格的指標就是「不攻擊訓練師與飼主」，反而牠們對於飼主有極度信任與依賴。然而比特犬天生有強大肌肉和高度興奮性，一旦發生衝突往往咬合力驚人，後果非常嚴重，因此如何飼養、訓練與飼主的教育，才是最重要的。

大廷目前為完美狗狗訓練計劃研究聯盟北區負責人，擔任寵物行為訓練師10年，致力以正向的方式理解寵物、帶領飼主，讓毛孩的家庭享受和諧時光。

 阻止犬隻攻擊示意圖。（圖／記者李依融攝）

▲手交叉抓住狗的腳，有機會讓其瞬間180度翻身。（示意圖／記者李依融攝）

關鍵字： 狗攻擊訓犬師寵物行為訓練被狗咬自救比特犬咬人比特犬

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