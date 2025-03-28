美人魚再現！時隔88年稀有「儒艮」重現宜蘭海域　超萌模樣曝

記者游芳男／宜蘭報導

美人魚時隔88年再現宜蘭！25日清晨，一尾長約3公尺、體重約500公斤的印度太平洋「儒艮」，誤闖距離岸際約800公尺的宜蘭粉鳥林定置漁網，漁民驚喜發現後，立即將其野放。

▲▼誤闖宜蘭定置漁網後被野放的印度太平洋儒艮。（圖／漁民提供，下同）

中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮指出，這是非常稀有的紀錄，未來可以持續了解，如果發現「儒艮」更頻繁，可以用科學性的調查來了解台灣還有沒有儒艮的族群及其分布範圍，假設有儒艮族群，就要開始著手制定保育的行動與計畫。

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25日清晨，宜蘭粉鳥林定置漁網陳姓等漁民，要起網收獲漁貨時，發現網中有一尾俗稱美人魚的嬌客「儒艮」，經目視，「儒艮」體長約3公尺、體重約500公斤，漁民們基於保育，立即小心的將「儒艮」野放，全程錄影並回傳給漁業觀察員。

中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮指出，近代以來台灣是完全沒有發現過「儒艮」，而「儒艮」的棲地最北沖繩，往南則是印尼、菲律賓等地，台灣早期曾是「儒艮」的棲地 但經IUCN評估，台灣的儒艮族群已「滅絕」，而全世界的數量下降 屬於「易危」物種。

宜蘭漁民發現「儒艮」代表意義有二，一是台灣周邊還是有儒艮在，但可能是族群很少或不穩定。另外的意義就是台灣跟宮古島間，可能因為食物或洋流等原因，「儒艮」擴展棲地範圍到台灣，可能是台灣有族群，但很少或者是其他族群遷移到台灣。

曾鉦琮說，「儒艮」又被稱作「美人魚」 但「儒艮」容易與海牛搞混，「儒艮」與海牛都是屬於海牛屬，但「儒艮」生活在亞洲，而海牛則是在美洲。