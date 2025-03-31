史上首個鯊魚音頻！科學家錄到「沉默獵手」發出的詭異聲響

▲體長可達1公尺的「星鯊」（Mustelus mustelus）。（圖／翻攝自NIWA）

圖文／CTWANT

鯊魚向來被認為是沉默的致命獵手，以至於當紐西蘭奧克蘭大學的海洋生物學家尼德爾（Carolin Nieder）博士在研究這種海洋掠食者的聽覺敏銳度時，完全沒預料到牠們竟會主動發出聲響，讓她下意識地以為那是其他東西發出的聲音。

據UNILAD的報導，當尼德爾錄製體長可達1公尺的「星鯊」（Mustelus mustelus）的聲音時，記錄到了令人匪夷所思的聲響。這種較溫和的鯊魚長著扁平牙齒，主要以海底螃蟹等生物為食，不會攻擊游泳的人類。

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尼德爾向《科學人》（Scientific American）透露：「起初我們完全無法理解，因為鯊魚理論上不該發出任何聲音。我記得回家後，我反覆思索著這些聲響有多麼的詭異。」

錄音顯示，這種奇特的咔嗒聲完全顛覆人們對鯊魚的認知。為驗證假設，尼德爾將10條幼年星鯊分批放入裝有錄音設備的水槽，結果發現更奇特的現象：在科學家觸碰鯊魚後的10秒內，咔嗒聲頻率顯著高於10秒後，推測這是鯊魚受驚時的反應。

研究數據顯示，這些鯊魚在水槽中20秒內平均發出9次咔嗒聲，每次持續48毫秒。尼德爾逐漸意識到自己可能取得了重大的發現，也就是史上首例的鯊魚出聲紀錄。

針對發出聲響的原因，尼德爾向《ABC新聞》解釋：「星鯊體型較小，容易成為捕食目標。或許這種咔嗒聲能讓掠食者瞬間暈眩，創造逃生機會。」

至於發聲機制？尼德爾團隊則在上週發表的研究中指出：「根據其板狀牙齒結構與聲學特徵，我們推測這可能是扁平牙齒猛烈咬合產生的聲響。未來需進一步展開研究，確認這究竟是不是具有行為意義的自然聲響反應。」

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