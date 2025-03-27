你的貓為何總愛用頭撞你？貓咪頂頭祕密大解析　背後含意讓貓奴超感動

▲貓咪頂頭代表什麼意思你知道嗎？除了是在撒嬌之外，也是一種獨特的社交儀式，還可能是在幫你「標記領地」。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

你家的貓咪是不是常常用額頭輕輕撞你？別以為牠只是單純在撒嬌，這其實是一種充滿「貓言貓語」的行為學！這個動作被稱為「頂頭」（Head-butting）或「蹭頭」（Bunting），不僅是表達親密的方式，更是貓咪獨特的社交儀式，甚至還藏著其他特別的含義。想知道貓咪頂頭時到底在想什麼嗎？外國網站《treehugger》整理了相關解析，趕快一起來看看吧！

貓咪為何要「頂頭」？領地標記的奧秘

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貓咪頂頭除了表達親密，也是一種標記行為。當貓咪用下巴、額頭或臉頰蹭物品、其他貓或人時，就是在留下專屬氣味，標誌著「這是我的東西！」在貓群中，這種行為並非出於支配地位，而是所有群體內的貓都會進行的一種社交儀式。如果某隻貓的氣味與群體不符，牠可能會被排除在外，這種行為顯示出氣味對於貓群身分認同的重要性。

家貓通常會在家中頂頭各種物品，這屬於溫和的標記方式，但對某些行為較敏感的貓來說，這種標記可能會升級為抓劃或尿液噴灑。在一項針對貓咪標記行為的研究中，科學家使用含有貓費洛蒙的產品噴灑在貓咪曾經撒尿標記的區域，結果顯示80-90%的貓轉而改用臉部標記，而不再噴尿。

除了標記熟悉的領地，頂頭還能幫助貓咪透過氣味回溯行動路線，這對於野生貓來說至關重要，因為它們會利用這些標記來記住狩獵區域，方便日後返回。同時，在與其他貓發生衝突後，貓咪可能會透過臉部標記提醒陌生貓：「這裡是我的地盤！」

貓咪的社交儀式：頂頭是種「打招呼」方式！

頂頭也是貓咪的「社交禮儀」之一，這種行為又稱為「相互摩擦」（Allorubbing），指的是同一物種之間的互蹭行為，能加強社交連結，對雙方都有好處。當貓咪見到熟悉的貓或人時，可能會發出輕柔的「喵嗚」或「咕嚕」聲，然後尾巴豎起，靠近後用頭輕輕頂你，這是一種友善的打招呼方式。這種行為可以追溯到幼貓與母貓之間的互動模式。

如果兩隻彼此熟悉的貓短暫分開後再重逢，牠們通常會發出問候聲、頂頭，並進一步互相摩擦。對於家貓來說，頂頭也有「重新標記」的作用，當飼主或其他寵物從外面回來時，貓咪會立即用臉蹭你，以重新覆蓋熟悉的家中氣味。許多貓奴可能都有過這種經驗：當你跟其他貓或狗互動後回家，貓咪總會第一時間聞你，然後馬上頂你的手或衣服，彷彿在說：「這是我的人！」

研究發現，基因相近的貓更容易進行相互摩擦，因此獸醫認為，同一家庭的貓咪在一起時發生衝突的機率較低。

頂頭 = 撒嬌！貓咪如何用這個行為表達愛？

在野生環境中，自由活動的家貓通常採取母系社會結構，群體內的母貓與幼貓關係緊密，彼此之間充滿親密互動。而當群體遇到外來貓時，則可能發生攻擊或驅趕行為。頂頭與相互摩擦行為最常發生在這些親密群體內，尤其是基因相近的貓之間。有研究發現，當兩隻同一貓群的貓咪相遇，若雙方尾巴都高舉，通常會發生同步頂頭或摩擦行為，這代表彼此關係友好。

頂頭這種親密行為從幼貓時期就開始了。2-7週齡內被人類抱過的幼貓，長大後對人也會表現出類似的親近行為，如頂頭、蹭臉，甚至幫主人舔毛。換句話說，當貓咪頂你的頭、蹭你，或試圖幫你「梳毛」，代表牠把你當作「自己人」，視你為牠的親密家人。

如何利用貓咪的氣味習性來改善關係？

如果家中有新成員（例如新貓或新狗）導致貓咪之間出現緊張關係，可以使用「毛巾法」（Toweling）來幫助氣味融合。做法是用同一條毛巾依序擦拭家中所有的貓，讓牠們擁有相同的氣味，減少彼此的陌生感，進而降低衝突風險。

貓奴們也應該鼓勵貓咪頂頭這個行為，並認識到這是牠們表達情感與交流的重要方式。下次貓咪用額頭輕輕頂你時，不妨也輕輕回頂，讓牠感受到你的愛！

頂頭vs.頂牆：別忽視危險信號！

雖然頂頭是貓咪健康且正常的行為，但需要與「頂牆」（Head Pressing）區分開來。頂牆是指貓咪反覆用頭緊貼牆壁或其他硬物，這可能是嚴重疾病的徵兆，如神經系統問題、中毒、代謝異常、腫瘤，甚至傳染病（如狂犬病）。如果發現貓咪有這種異常行為，應立即帶牠就醫。