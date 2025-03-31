警局布偶慘遭殺害　療癒犬「重返現場」燦笑偷窺嫌疑重大

▲當警員在處理娃娃屍體時，疑似是嫌犯的療癒犬在遠處偷窺。（圖／翻攝自City of Roseville, California Police Department）

記者賈沐蓉／綜合報導

加州羅斯威爾警局有隻名叫巴特（Butter）的療癒犬，近日成為一場「兇殺命案」的嫌疑犯，疑似破壞了一隻大猩猩布偶，導致牠的棉花散落一地。當警員們正在調查時，意外發現這隻嫌疑重大的汪星人重返現場，偷窺警方的辦案進度。

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▲巴特：他們應該不會發現我是兇手吧...（圖／翻攝自City of Roseville, California Police Department）

▲大猩猩玩偶躺在地上，體內的棉花被扯出並散落一地。（圖／翻攝自City of Roseville, California Police Department）

巴特從桌子後悄悄探頭，觀賞警員用膠帶標示布偶屍體的位置，臉上還帶著燦爛的笑容。牠鬼鬼祟祟的樣子被負責拍照紀錄的警察克里斯拍下，導致自己立刻被列為破壞娃娃的「頭號嫌疑犯」。然而截至目前為止，巴特的犯罪動機依舊是個謎。

雖然變成了疑似破壞娃娃的兇手，但平時的巴特是隻會認真工作的乖狗狗，還會跟警員一起出門做社區服務。網友們在看見巴特「重返犯罪現場」的照片後，紛紛幽默地替他求情，「你們抓錯人了，牠在跟我們玩撿棍子遊戲」、「作為巴特的律師，我宣布他是無辜的！」、「他絕對無罪」。



▲巴特正在認真工作，跟著警員們一起做社區服務。（圖／翻攝自City of Roseville, California Police Department）