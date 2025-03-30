ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

導盲犬「鼻頂廢毛球」量超驚人　爸媽挑戰集齊狗女兒體重

記者賈沐蓉／綜合報導

拉不拉多Unique是隻兩歲半的小女生，正與導盲犬寄養家庭的爸媽一起生活，同時也擔任家裡的「廢毛製造機」，每天都會生產一大球狗毛。於是U的爸媽決定開啟一場毛球收集挑戰，最終目標則是要達到狗女兒的24公斤體重。

▲導盲犬「鼻頂廢毛球」量超驚人　爸媽挑戰集齊狗女兒體重。（圖／Threads@yjsquared提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Unique用鼻子頂著自己的廢毛球，乖巧地站好。（圖／Threads@yjsquared提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中的Unique乖巧地站好，用鼻子頂著今天收集的廢毛們，旁邊的玻璃缸裡也放著大大小小的白色毛球。U的爸媽告訴《ETtoday寵物雲》，他們在狗女兒兩個月大時就開始幫牠養成梳毛的習慣，「所以不會討厭」。現在他們每天都會發現廢毛，夏季更是狗毛們出現的高峰期，「所以毛球才有大有小」。

▲導盲犬「鼻頂廢毛球」量超驚人　爸媽挑戰集齊狗女兒體重。（圖／Threads@yjsquared提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Unique目前所累積的廢毛。（圖／Threads@yjsquared提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲導盲犬「鼻頂廢毛球」量超驚人　爸媽挑戰集齊狗女兒體重。（圖／Threads@yjsquared提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Unique在狗狗公園，跟黃金獵犬一起玩耍。（圖／Threads@yjsquared提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當談及為何想擔任導盲犬寄養家庭，U爸媽表示兩人長大的過程中都沒有養過狗，因此覺得能有機會擔任寄養家庭，「不僅學到一些訓練狗的技巧同時又能做公益」，是件非常有意義的事情。整個過程中，需要花費許多時間帶著導盲犬社會化，像是使用各種交通運輸工具，進出餐廳、百貨公司等公共場所，「牠們要在以上地方非常穩定且聽從指令」。Unique3個月大訓練時，在百貨公司走到一半忍不住蹲下來大便，「U爸當場用手直接接住了牠的黃金」。

▲導盲犬「鼻頂廢毛球」量超驚人　爸媽挑戰集齊狗女兒體重。（圖／Threads@yjsquared提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Unique跟媽媽一起去阿里山玩。（圖／Threads@yjsquared提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲導盲犬「鼻頂廢毛球」量超驚人　爸媽挑戰集齊狗女兒體重。（圖／Threads@yjsquared提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Unique跟媽媽一起擔任馬拉松志工，這也是社會化的一環。（圖／Threads@yjsquared提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

現在的U爸媽的收集挑戰尚未完成，但每天都在以一球的進度累積，預計達標後會拿來做一些人用的小配件。Threds網友也對Unique每天的廢毛量感到震驚，「哇，拉拉也梳得到這麼多毛喔」、「自己的自己負責」、「剛好到冬天多一個棉被！」。

▲導盲犬「鼻頂廢毛球」量超驚人　爸媽挑戰集齊狗女兒體重。（圖／Threads@yjsquared提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Unique登上軍艦參觀。（圖／Threads@yjsquared提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲導盲犬「鼻頂廢毛球」量超驚人　爸媽挑戰集齊狗女兒體重。（圖／Threads@yjsquared提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Unique在導盲犬宣導會做減敏訓練，結果不小心睡著了。（圖／Threads@yjsquared提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 導盲犬毛球挑戰收集寄養家庭廢毛

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

英國惡霸犬拆排水管「阻雨」　帶回家塞狗窩笑翻飼主

《蘭陵王》靠邊站　「涼山特勤隊」面具超詭異！

近況曝光！比特犬Lucky食慾正常　動保處與原訓犬師「聯手減敏」

黃狗「腳饋歐告」翻肚睡死　受害汪無奈臉：可以叫牠躺好嗎

最愛球球！飼主假裝打電話　羅威納聽「關鍵字」秒開心舔媽

黑汪幫阿嬤「支援衛生紙」　換姐要就無視：不會自己拿？

花蓮黑熊媽媽踩到陷阱受困　小熊獨自流浪4天瘦了

你的貓為何總愛用頭撞你？貓咪頂頭祕密大解析　背後含意讓貓奴超感動

美人魚再現！時隔88年稀有「儒艮」重現宜蘭海域　超萌模樣曝

導盲犬「鼻頂廢毛球」量超驚人　爸媽挑戰集齊狗女兒體重

花蓮黑熊媽媽踩到陷阱受困　小熊獨自流浪4天瘦了

導盲犬「鼻頂廢毛球」量超驚人　爸媽挑戰集齊狗女兒體重

英國惡霸犬拆排水管「阻雨」　帶回家塞狗窩笑翻飼主

中華海運研究協會「傑出海運青年獎」報名開跑　40歲以下可參選

水果奶奶怒了！　罕見說重話「譴責虐童惡徒」：怎麼能夠容忍

唐綺陽運勢／水逆要掰了！獅子「感情幻滅是好事」 處女有貴人相助

今全台有雨　「下最大」地區曝

ChatGPT「吉卜力風格圖片」掀爆量熱潮！　OpenAI執行長發文求饒

凱基金砸近300億求娶安泰銀　宏泰掌門人林鴻南成關鍵

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

5分鐘完成「簡約風格妝」　不擦粉底液、唇頰一罐搞定直接變時間富翁

以言語效忠敵人　現役軍人最重關7年

高鐵便當、普拿疼漲價！4月新制懶人包　國軍加給最高多1.2萬

寵物動物熱門新聞

黑熊媽受困　小熊獨自流浪4天瘦了

貓咪頂頭祕密大解析　背後含意讓貓奴超感動

稀有「儒艮」現身宜蘭　誤闖定置漁網後野放

導盲犬頂毛球　爸媽想集滿牠體重

大章魚騎世界最速鯊背上　搭便車畫面曝

惡霸犬拆水管阻雨　帶回家媽笑翻

家有5個貓砂盆！4貓卻排隊上廁所

比特犬近況曝　原訓犬師協助減敏

買迷你比熊癱瘓不養了　微笑迷萬人

貓媽帶頭套　小孩炸毛飛機耳警戒

獨眼老殘狗遭驅離校園？虎尾科大澄清 

小貓撿回家2年「失控膨脹」壯成熊

遇狗攻擊怎麼辦　訓犬師教方法

萌犬好難帶？密技教你一手搞定！

讀者迴響

熱門新聞

黑熊媽受困　小熊獨自流浪4天瘦了

貓咪頂頭祕密大解析　背後含意讓貓奴超感動

稀有「儒艮」現身宜蘭　誤闖定置漁網後野放

導盲犬頂毛球　爸媽想集滿牠體重

大章魚騎世界最速鯊背上　搭便車畫面曝

惡霸犬拆水管阻雨　帶回家媽笑翻

家有5個貓砂盆！4貓卻排隊上廁所

比特犬近況曝　原訓犬師協助減敏

買迷你比熊癱瘓不養了　微笑迷萬人

貓媽帶頭套　小孩炸毛飛機耳警戒

獨眼老殘狗遭驅離校園？虎尾科大澄清 

小貓撿回家2年「失控膨脹」壯成熊

遇狗攻擊怎麼辦　訓犬師教方法

萌犬好難帶？密技教你一手搞定！

愛貓過世每天跟盆栽說話喜獲驚喜

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面