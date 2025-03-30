導盲犬「鼻頂廢毛球」量超驚人　爸媽挑戰集齊狗女兒體重

記者賈沐蓉／綜合報導

拉不拉多Unique是隻兩歲半的小女生，正與導盲犬寄養家庭的爸媽一起生活，同時也擔任家裡的「廢毛製造機」，每天都會生產一大球狗毛。於是U的爸媽決定開啟一場毛球收集挑戰，最終目標則是要達到狗女兒的24公斤體重。

▲Unique用鼻子頂著自己的廢毛球，乖巧地站好。（圖／Threads@yjsquared提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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影片中的Unique乖巧地站好，用鼻子頂著今天收集的廢毛們，旁邊的玻璃缸裡也放著大大小小的白色毛球。U的爸媽告訴《ETtoday寵物雲》，他們在狗女兒兩個月大時就開始幫牠養成梳毛的習慣，「所以不會討厭」。現在他們每天都會發現廢毛，夏季更是狗毛們出現的高峰期，「所以毛球才有大有小」。

▲Unique目前所累積的廢毛。（圖／Threads@yjsquared提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Unique在狗狗公園，跟黃金獵犬一起玩耍。（圖／Threads@yjsquared提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當談及為何想擔任導盲犬寄養家庭，U爸媽表示兩人長大的過程中都沒有養過狗，因此覺得能有機會擔任寄養家庭，「不僅學到一些訓練狗的技巧同時又能做公益」，是件非常有意義的事情。整個過程中，需要花費許多時間帶著導盲犬社會化，像是使用各種交通運輸工具，進出餐廳、百貨公司等公共場所，「牠們要在以上地方非常穩定且聽從指令」。Unique3個月大訓練時，在百貨公司走到一半忍不住蹲下來大便，「U爸當場用手直接接住了牠的黃金」。

▲Unique跟媽媽一起去阿里山玩。（圖／Threads@yjsquared提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Unique跟媽媽一起擔任馬拉松志工，這也是社會化的一環。（圖／Threads@yjsquared提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

現在的U爸媽的收集挑戰尚未完成，但每天都在以一球的進度累積，預計達標後會拿來做一些人用的小配件。Threds網友也對Unique每天的廢毛量感到震驚，「哇，拉拉也梳得到這麼多毛喔」、「自己的自己負責」、「剛好到冬天多一個棉被！」。

▲Unique登上軍艦參觀。（圖／Threads@yjsquared提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Unique在導盲犬宣導會做減敏訓練，結果不小心睡著了。（圖／Threads@yjsquared提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）