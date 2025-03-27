最愛球球！飼主假裝打電話　羅威納聽「關鍵字」秒開心舔媽

記者賈沐蓉／綜合報導

洛杉磯一隻名叫Gainz的聰明羅威納犬，對玩具球有著狂熱的喜愛。某天，飼主想惡搞牠，假裝打電話約其他狗主人出門。當這隻大狗狗聽見可以玩球球，還有狗狗朋友Harley也會到場，立刻開心地狂舔媽媽的臉，迫不及待想出門。

▲gainz聽見媽媽說有球玩、還可以跟狗狗朋友一起，瞬間超開心。（圖／翻攝自TikTok／@gainz_thegoodboy）

飼主拿起遙控器假裝是手機，開始在Gainz面前演戲。當愛犬發現要出去玩，但沒有點心吃時，笑容瞬間消失。然而，當聽到「有球玩」和「Harley也會來」的消息，這隻汪星人馬上興奮地歪頭聆聽，最終用舔舔向媽媽表達牠的快樂。之後飼主當然也信守承諾，帶著這隻大狗狗去公園跟好麻吉玩個過癮。

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▲gainz：媽媽說有點心！耶～。（圖／翻攝自TikTok／@gainz_thegoodboy）

▲後來Gainz與好朋狗Harley一起到狗狗公園玩耍。（圖／翻攝自TikTok／@gainz_thegoodboy）

這件事雖然發生在2022年，但Gainz生動的「變臉秀」至今仍讓網友們津津樂道。有人評論「牠的臉說明了一切」，也有人笑稱「這隻狗的英文比我還好」。目前這段影片在TikTok上已經累積了超過900萬次點閱。現在Gainz依然是飼主心中的小寶貝，最近還在爸媽拍婚紗照時還一起入鏡。

▲Gainz跟爸媽一起拍婚紗照。（圖／翻攝自TikTok／@gainz_thegoodboy）