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睡翻小臘腸聽見「媽媽開零食」　秒起床賣萌討點心

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記者賈沐蓉／綜合報導

住在西雅圖的臘腸犬比歐（Beau）是隻貪吃的小朋友，這天牠正躺在床上享受甜蜜的睡眠，但這時飼主艾什莉（ashly）拆開了零食的塑膠袋。聽見聲音的小傢伙瞬間開機，慢慢走到媽媽，用大大的眼睛賣萌要點心吃。

▲睡著小臘腸「零食袋打開」秒開機　大眼賣萌討食物。（圖／翻攝自TikTok／@boone_the_weenie/video）

▲原本睡著的比歐聽見塑膠袋的聲音，立刻爬起來。（圖／翻攝自TikTok／@boone_the_weenie/video）

跟媽媽躺在同一張床上的比歐四腳朝天，安心地露出肚皮呼呼大睡。但貪吃的牠一聽見塑膠袋打開，小腦袋立刻迅速抬起，在發現真的有點心後趕快走到艾什莉身邊，用自己無辜眼神發送「可愛光波」跟主人討食物。結果發現媽媽沒有給，又湊得更近繼續撒嬌。

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▲睡著小臘腸「零食袋打開」秒開機　大眼賣萌討食物。（圖／翻攝自TikTok／@boone_the_weenie/video）

▲比歐四腳朝天，在床上呼呼大睡。（圖／翻攝自TikTok／@boone_the_weenie/video）

▲睡著小臘腸「零食袋打開」秒開機　大眼賣萌討食物。（圖／翻攝自TikTok／@boone_the_weenie/video）

▲聽見開零食的聲音後，比歐立刻湊過來撒嬌。（圖／翻攝自TikTok／@boone_the_weenie/video）

然而類似的事情早已不是第一次發生在比歐身上。之前媽媽在直接牠面前開吃，結果得一直把盤子拿高，因為這隻小臘腸正在底下努力不懈地干擾，試圖搶劫一點食物到嘴裡。比歐「食物雷達」的靈敏反應也娛樂了許多TikTok網友，「我的狗也像這樣」、「噢，我們今天吃什麼？」、「牠馬上就知道了」。

▲睡著小臘腸「零食袋打開」秒開機　大眼賣萌討食物。（圖／翻攝自TikTok／@boone_the_weenie/video）

▲比歐看見飼主在吃東西，努力站起來想分一口。（圖／翻攝自TikTok／@boone_the_weenie/video）

關鍵字： 臘腸犬貪吃可愛搶食萌寵

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