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心機鬥牛㹴「裝掰咖」求關注　出診所飛奔在家就跛腳

@elliemcgeee Okay no he is definitely thriving for the drama  jokes aside, he is having moments of pain throughout the day but he’s got pain killers at meal times and the vets changing his bandage and checking the wound every 3 days ❤️ #staffordshirebullterrier #fyp #postop #sadpuppy #bluestaffy #funnydog ♬ Clumsy Situations - Eitan Epstein Music

記者賈沐蓉／綜合報導

蘇格蘭某隻叫做阿羅（Arlo）的斯塔福郡鬥牛梗，在一次出遊時不小心弄傷自己的左前爪。飼主艾莉（Ellie）帶牠去診所治療後，毛孩就重新健步如飛。沒想到回家後阿羅為了吸引媽媽的注意力，居然開始表演跛腳走路。

▲心機鬥牛㹴「裝掰咖」求關注　出診所飛奔在家就跛腳。（圖／翻攝自TikTok／@elliemcgeee）

▲阿羅為了博取更多關注，在家裡跛腳走路。（圖／翻攝自TikTok／@elliemcgeee）

剛離開的獸醫院的阿羅左手還綁著繃帶，卻腳步輕快地跑在艾莉前面。結果牠回家後就改為開啟「掰咖模式」，一拐一拐地從走廊一端慢慢走到媽媽身邊討摸，與剛出診所的樣子可說是「判若兩狗」。媽媽看著阿羅飆演技求關注的模樣，也忍不住笑說「牠在在努力贏得那些已經得到的額外注意力！」。

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▲心機鬥牛㹴「裝掰咖」求關注　出診所飛奔在家就跛腳。（圖／翻攝自TikTok／@elliemcgeee）

▲阿羅剛離開診所，開始健步如飛的跑。（圖／翻攝自TikTok／@elliemcgeee）

▲心機鬥牛㹴「裝掰咖」求關注　出診所飛奔在家就跛腳。（圖／翻攝自TikTok／@elliemcgeee）

▲阿羅假裝一拐一拐地走路，但還是會感覺有點痛。（圖／翻攝自TikTok／@elliemcgeee）

不過玩笑歸玩笑，飼主也承認阿羅雖然經過治療，但沒辦法馬上完全恢復，「牠整天還是會感到疼痛」。現在艾莉每餐都會讓狗狗服用止痛藥，幫這隻可憐的汪星人減輕痛苦，每三天還會去找獸醫回診。TikTok網友在覺得好笑之餘，也替阿羅獻上了祝福，「鬥牛梗是表演大師」、「哇啊快點好起來吧」、「祝福這個小可愛」。

▲心機鬥牛㹴「裝掰咖」求關注　出診所飛奔在家就跛腳。（圖／翻攝自TikTok／@elliemcgeee）

▲剛看完醫生的阿羅一臉委屈，讓主人摸頭安慰。（圖／翻攝自TikTok／@elliemcgeee）

關鍵字： 鬥牛梗可愛治療TikTok笑話

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