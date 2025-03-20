心機鬥牛㹴「裝掰咖」求關注　出診所飛奔在家就跛腳

記者賈沐蓉／綜合報導

蘇格蘭某隻叫做阿羅（Arlo）的斯塔福郡鬥牛梗，在一次出遊時不小心弄傷自己的左前爪。飼主艾莉（Ellie）帶牠去診所治療後，毛孩就重新健步如飛。沒想到回家後阿羅為了吸引媽媽的注意力，居然開始表演跛腳走路。

▲阿羅為了博取更多關注，在家裡跛腳走路。（圖／翻攝自TikTok／@elliemcgeee）

剛離開的獸醫院的阿羅左手還綁著繃帶，卻腳步輕快地跑在艾莉前面。結果牠回家後就改為開啟「掰咖模式」，一拐一拐地從走廊一端慢慢走到媽媽身邊討摸，與剛出診所的樣子可說是「判若兩狗」。媽媽看著阿羅飆演技求關注的模樣，也忍不住笑說「牠在在努力贏得那些已經得到的額外注意力！」。

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▲阿羅剛離開診所，開始健步如飛的跑。（圖／翻攝自TikTok／@elliemcgeee）

▲阿羅假裝一拐一拐地走路，但還是會感覺有點痛。（圖／翻攝自TikTok／@elliemcgeee）

不過玩笑歸玩笑，飼主也承認阿羅雖然經過治療，但沒辦法馬上完全恢復，「牠整天還是會感到疼痛」。現在艾莉每餐都會讓狗狗服用止痛藥，幫這隻可憐的汪星人減輕痛苦，每三天還會去找獸醫回診。TikTok網友在覺得好笑之餘，也替阿羅獻上了祝福，「鬥牛梗是表演大師」、「哇啊快點好起來吧」、「祝福這個小可愛」。

▲剛看完醫生的阿羅一臉委屈，讓主人摸頭安慰。（圖／翻攝自TikTok／@elliemcgeee）