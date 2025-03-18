比特犬是否會傷人？　官方、民間都同意：飼主素養是關鍵

▲比特犬Lucky於18號被動保處沒入。（圖／台北市動物保護處）

記者賈沐蓉／綜合報導

今年3月台北市一隻叫做Lucky的比特犬，2度跳出車窗攻擊外面的騎士。這讓比特犬是否危險的議題又再度浮上檯面。在百萬訂閱YouTuber「許伯&簡芝—倉鼠人」所拍攝的「從零開始養」節目中，就有採訪專業的飼養員，其中狗園、馴犬師、農委會三方都同意，飼主的素養是牠們不亂咬傷人的關鍵。



▲Lucky被帶上嘴套，準備帶往動保處安置。（圖／台北市動物保護處）

根據美國「愛比特犬協會」（Love-A-Bull）的介紹，牠們最初是培育來做為鬥犬、鬥牛的犬種，在第一與第二次世界大戰中也曾做為軍犬使用。然而鬥犬遭到法律禁止後，整個產業就逐漸遭到黑幫把持，比特犬就逐漸成為兇惡的代名詞。影片中也提到，台灣引入比特犬後曾將牠們與土狗混種，增加後代的追擊能力並用於狩獵。

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▲比特犬是否會任意攻擊人，與飼主有直接相關。（示意圖／達志影像）

目前還無法證明混種是否與攻擊行為直接相關，但當時的農委會 （今農業部）、狗園、與訓犬師都同意一點，表示飼主的素養是比特犬是否會任意傷人的關鍵。Lucky第一次傷人後飼主向動保處表示會讓牠在車上使用寵物口罩，並加強管理。結果意外再度發生，動保處判定他的管理方式不當，因此根據《動物保護法》開罰並沒入該犬隻。



▲Lucky獨自待在籠舍內。（圖／台北市動物保護處）