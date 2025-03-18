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比特犬Lucky「今沒入」籠內哀嚎　訓犬師解項圈後摸頭安撫


記者賈沐蓉／綜合報導

分別在本月6號與17號開窗攻擊機車騎士的比特犬Lucky，今日（18號）中午12點30分台北市動物保護處已將牠帶往動保處安置。當時先由訓犬員進入籠舍內等Lucky，其他工作人員透過運輸籠把狗放進來，幫牠脫掉項圈還順手摸了摸頭才離開。

▲▼台北市動保處人員出動，將比特犬Lucky帶走。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市動保處人員出動，將比特犬Lucky帶走。（圖／記者黃彥傑攝）

▲比特犬Lucky「今沒入」籠內哀嚎　訓犬師解項圈後摸頭安撫。（圖／台北市動物保護處）

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▲Lucky待在運輸籠內，由工作人員送進獨立籠舍。（圖／台北市動物保護處）

剛到新環境的Lucky表現的非常不安，在籠內發出哀鳴聲。一起待在籠內的訓犬員先把胸背等物品放到籠舍外，接著才幫牠脫下脖子上的項圈，摸摸牠的頭安撫後才離開。先前產發局長陳俊安於飼主家外受訪，表示已經將正式裁決書送達，犬隻沒入就會安置在獨立籠舍內，接下來還會幫Lucky減敏，讓牠的情緒不要這麼噪動，評估後才會進行公開送養。

▲比特犬Lucky「今沒入」籠內哀嚎　訓犬師解項圈後摸頭安撫。（圖／台北市動物保護處）

▲訓犬員在幫Lucky脫掉項圈。（圖／台北市動物保護處）

陳俊安局長也聲明，比特犬的送養方式與普通狗狗不同，必須是曾經飼養過比特犬的人。即使符合資格的人提出申請，也需要審查以往的飼養經驗。但可以確定的是，原飼主因為沒有確實執行防護措施，即使未來開放Lucky領養，他也無法再重新飼養。

▲比特犬Lucky「今沒入」籠內哀嚎　訓犬師解項圈後摸頭安撫。（圖／台北市動物保護處）

▲Lucky來到新環境，不安地哀號。（圖／台北市動物保護處）

回顧整起事件，比特犬Lucky分別在本月6號與17號，從徐姓飼主駕駛的車輛內跳出，襲擊旁邊的機車騎士。第一次意外發生後，飼主承諾在車上時會替愛犬帶嘴套，並使用牽繩。結果僅隔11天又再度發生意外，動保處則依《動物保護法》第20條，開罰飼主共20萬元新台幣，並將犬隻沒入。

▲比特犬Lucky「今沒入」籠內哀嚎　訓犬師解項圈後摸頭安撫。（圖／台北市動物保護處）

▲未來動保處會先幫Lucky減敏，評估狀況後再考慮送養。（圖／台北市動物保護處）

關鍵字： 比特犬台北動保處安置公開送養

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