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比特犬「開窗襲擊」2騎士　飼主稱有綁牽繩「激動掙脫項圈惹禍」

記者賈沐蓉／綜合報導

台北市大安區17日發生比特犬襲擊騎士事件，一隻名叫Lucky的比特犬自行打開窗戶，跳出窗外襲擊旁邊的機車騎士。徐姓飼主聲稱，上車時有為狗上牽繩，然而犬隻激動掙脫項圈才發生意外。由於這隻比特犬11天內襲擊2人，目前動保處已經向徐姓飼主開罰20萬，並決定沒入該犬隻。

▲比特犬11天「開窗襲擊」2騎士　飼主聲稱激動掙脫項圈惹禍。

▲比特犬從跳出車窗外，襲擊停在旁邊的機車騎士。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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新北市動物保護處動物救援隊代理隊長熊禹涵表示，6日發生的襲擊事件，徐姓飼主聲稱是因為犬隻誤觸車窗按鍵所致，並承諾將來「會使用牽繩，在公共場合使用會使用寵物口罩」，沒想到隔11天又再次發生同樣的襲擊事件，這次飼主表示前案發生後已經有將犬隻綁在車上，但Lucky過於激動掙脫頸圈，才又跳窗傷人。

對此動保處表示，因飼主管理方式不當而再次違規傷人，於是認為他無法妥善管理犬隻，「已依違反動物保護法第7條，及第32條規定裁處罰鍰共20萬元並沒入」。飼主兒子徐書磊身為車主，也在臉書專頁「法律白話文運動」中發文，表示Lucky是他搬離家庭後父親才開始飼養的狗，但因為個性兇悍，「除家父以外的家人都難以親近」，事發當時他並不在車上，但做為車主「本人也深自檢討未能即時要求家父，於車輛內妥善管理比特犬，才造成憾事發生」。

▲比特犬11天「開窗襲擊」2騎士　飼主聲稱激動掙脫項圈惹禍。

▲台北市產發局長陳俊安正在受訪，談比特犬傷人案。（圖／記者袁茵攝）

熊禹涵也補充，依照動物保護法第7條規定，飼主應防止其所飼養動物無故侵害他人之生命、身體、自由或財產。同時《動物保護法》第20條第2項規定，攻擊性寵物應依照農業部公告規定，出入公共場所應由成年人以長度不超過1點5公尺之牽繩牽引並同時配戴寵物口罩，或是裝載於金屬製堅固箱籠內。呼籲飼養攻擊性寵物的飼主應注意相關規定，並妥善照顧犬隻，以維護動物福祉及社會大眾之安全。


 

關鍵字： 比特犬攻擊動保處飼主管理

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