無毛貓幫奴才洗臉　舔幾口突「猛扯嘴皮」她無奈阻止



記者賈沐蓉／綜合報導

美國的4歲無毛貓奧莉芙（olive）非常熱衷於幫鏟屎官洗臉，這天牠趴在媽媽身上認真替她舔臉，結果舌頭碰到她嘴巴附近的唇釘。發現口感不對的主子決定「拯救」奴才，於是叼著她的皮膚拉扯，試圖移走怪東西。

▲奧莉芙原本在幫媽媽做面部清潔。（圖／翻攝自TikTok／@batmansrightnostril）

奧莉芙叼住媽媽的下唇，與唇釘展開一場「拉鋸戰」。感到困擾的飼主試著告訴貓女兒「不行，你得停下！」，然而主子依舊沒有停手，誓要移除這個不該出現的異物。儘管這場「拔河」看起來非常不舒服，但鏟屎官在留言區表示，「這完全不痛，我保證」。

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▲奧莉芙發現奴才臉上有唇釘，開始試著把它拔掉。（圖／翻攝自TikTok／@batmansrightnostril）

每天幫飼主洗臉早已成為奧莉芙的例行公事，牠甚至還規劃出一套標準流程，「通常會先從額頭舔，再來才是我的裝飾品」。雖然飼主的審美可能跟奧莉芙不太一樣，但她知道這是貓皇表達愛的方式。對此TikTok網友紛紛表示，「是隻保守的貓呢」、「牠不喜歡你的裝飾」、「貓貓只是想幫忙！」。

▲奧莉芙把媽媽的身體當床墊。（圖／翻攝自TikTok／@batmansrightnostril）

▲奧莉服占據了媽媽的肩膀附近，跟她一起睡覺。（圖／翻攝自TikTok／@batmansrightnostril）