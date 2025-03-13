鸚鵡自學模仿「快門音效」　手機出現自動發出咔嚓聲

カメラ向けたら歌うのやめて急にこの鳴き方連発しだしたんだけどまさかシャッター音…なわけないよなさすがにいくらタマ造が物覚えいいからって親バカすぎる……よな…？ pic.twitter.com/7x3QQK2Rjh— はんぺん (@hangpeng777) March 3, 2025
記者賈沐蓉／綜合報導
鸚鵡是大自然的模仿專家，牠們聰明的腦袋能夠學習各種聲音。日本有個名叫「はんぺん」的X平台帳號，它的經營者想幫自己的橫斑鸚鵡「累」拍照，結果他一拿出手機，鳥寶就自動開始模仿按快門的音效。
▲累非常聰明，多次聽見快門聲就學會了。（圖／翻攝自X／@hangpeng777）
原本累像往常一樣，在鳥籠裡展開自己的專屬獨唱秀，結果看見手機就突然暫停演，改成發出細微的「咔嚓」聲。飼主原本以為牠只是在亂叫，多聽幾次後才發現這居然是快門音效！原來是日本手機經常把快門設置成無法靜音，累聽多後就學會，甚至還養成了反射動作，知道它會跟手機搭配出場。
▲累正在毛巾上曬乾羽毛。（圖／翻攝自X／@hangpeng777）
面對鳥寶「自學成才」的結果，飼主也非常驚訝地表示，「那不可能是拍照聲...不可能對吧？」。目前這段影片已經在X上吸引超過65萬次點閱，網友們也對累的聰明感到驚訝，「百分百是快門聲」、「好厲害！開始錄影」、「是驚人的天才」。
▲累：我厲害吧！（圖／翻攝自X／@hangpeng777）
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