鸚鵡自學模仿「快門音效」　手機出現自動發出咔嚓聲



記者賈沐蓉／綜合報導

鸚鵡是大自然的模仿專家，牠們聰明的腦袋能夠學習各種聲音。日本有個名叫「はんぺん」的X平台帳號，它的經營者想幫自己的橫斑鸚鵡「累」拍照，結果他一拿出手機，鳥寶就自動開始模仿按快門的音效。



▲累非常聰明，多次聽見快門聲就學會了。（圖／翻攝自X／@hangpeng777）

原本累像往常一樣，在鳥籠裡展開自己的專屬獨唱秀，結果看見手機就突然暫停演，改成發出細微的「咔嚓」聲。飼主原本以為牠只是在亂叫，多聽幾次後才發現這居然是快門音效！原來是日本手機經常把快門設置成無法靜音，累聽多後就學會，甚至還養成了反射動作，知道它會跟手機搭配出場。

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▲累正在毛巾上曬乾羽毛。（圖／翻攝自X／@hangpeng777）

面對鳥寶「自學成才」的結果，飼主也非常驚訝地表示，「那不可能是拍照聲...不可能對吧？」。目前這段影片已經在X上吸引超過65萬次點閱，網友們也對累的聰明感到驚訝，「百分百是快門聲」、「好厲害！開始錄影」、「是驚人的天才」。

▲累：我厲害吧！（圖／翻攝自X／@hangpeng777）