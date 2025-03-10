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聰明喜鵲「幫自己放風」溜出門　咬開鎖竄進院子逛大街

▲聰明喜雀「自己開門放風」　咬開鎖竄進院子逛大街。（圖／Gaby提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲聰明的喜鵲把籠門翹開，自己給自己放風。（圖／Gaby提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
記者賈沐蓉／採訪報導

住在台北的喜鵲「冬瓜」超級聰明，快滿一歲的牠已經是位「逃脫大師」。這天飼主「Gaby」要去上班，於是將冬瓜安置在較難打開的專用大貓籠，沒想到牠的逃脫技術再次進步，自己撬開籠門在院子裡趴趴走。

▲聰明喜雀「自己開門放風」　咬開鎖竄進院子逛大街。（圖／Gaby提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲冬瓜逃獄成功，到處活動筋骨。（圖／Gaby提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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逃獄成功冬瓜悠哉地在院子裡活動筋骨，雖然庭院有防護網不必擔心走丟，但還是讓在家的Gaby媽媽嚇了一跳。飼主告訴《ETtoday寵物雲》，當時冬瓜可能是碰巧打開大籠子，「亂咬亂踢，剛好試到角度打開了」，但破解睡覺用的小籠子就非常簡單，「用嘴咬著往上開一點，之後頭先鑽出來」。之後他還自己停在小籠上方，讓媽媽把牠送回大籠子裡。

▲聰明喜雀「自己開門放風」　咬開鎖竄進院子逛大街。（圖／Gaby提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲冬瓜回到專用籠子裡吃雞肉大餐，為了防貓其實很牢固。（圖／Gaby提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲聰明喜雀「自己開門放風」　咬開鎖竄進院子逛大街。（圖／Gaby提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲籠子裡有許多玩具，讓冬瓜不能出去玩時可以發洩精力。（圖／Gaby提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

冬瓜是由主人親手養大，某次路過公園時Gaby意外撿到還是幼鳥的牠，發現鳥會無法收留外來種後便決定自己飼養。剛開始鳥寶寶每天都要喝奶，「幾乎每天都偷渡冬瓜到公司偷偷餵養」，隔3個小時就要調飼料給牠吃。小冬瓜咬毛巾玩時還不小心讓棉絮刺進舌頭，「下班馬上帶去醫院看診，才發現化膿了」。因此她也呼籲，「大家給鳥寶保暖布時請選純棉，不能用非天然原料布料」。

▲聰明喜雀「自己開門放風」　咬開鎖竄進院子逛大街。（圖／Gaby提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小時候的冬瓜，羽毛還沒那麼豐滿。（圖／Gaby提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

現在的冬瓜是隻非常有個性的成年喜鵲。飼主媽媽其實有點怕牠，因為「冬瓜只要脾氣一來誰都咬」，連Gaby本人都不放過。然而牠也非常聰明，吃東西時會拿保暖巾當桌布，避免食物掉進鳥籠隔板底下。某次飼主讓牠在院子裡放風，卻沒給冬瓜最愛的麵包蟲，「就拿起裝蟲的空碗砸我」，最近更是學會了打蚊子跟剝花生。

▲聰明喜雀「自己開門放風」　咬開鎖竄進院子逛大街。（圖／Gaby提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲長大後的冬瓜很聰明，沒吃到好吃的還會抗議。（圖／Gaby提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

由冬瓜出演的這場「越獄記」，被飼主上傳至臉書「正面鳥圖貼圖區」。網友們也驚嘆於冬瓜的聰明才智，「已知開鎖」、「冬瓜：想不到吧」、「不愧是跟烏鴉同科的兄弟」。

▲聰明喜雀「自己開門放風」　咬開鎖竄進院子逛大街。（圖／Gaby提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲冬瓜的浴照，正在盆子裡玩水。（圖／Gaby提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 喜鵲台北越獄冬瓜智慧

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