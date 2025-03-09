貓咪打翻「整罐湯粉」嚇壞　全身發抖抱緊爸爸手求助

▲小貓不小心打翻家裡的湯粉，嚇壞的牠立刻躲進爸爸懷裡。（圖／翻攝自X／@hotanyan）

記者賈沐蓉／綜合報導

住在日本的貓咪「扇貝」（ほたて）是隻調皮的喵星人。這天牠不小心打翻裝黎麥湯粉的瓶子，瞬間讓家裡變成「災難現場」。這隻「犯罪貓」也被自己製造的混亂嚇得不輕，渾身發抖地縮在爸爸懷裡跟他求助。





慘遭扇貝毒手的湯粉罐倒在桌上，內容物瞬間佔據了桌子、凳子與地板，連筆記型電腦都受到波及。當媽媽聽見騷動過來查看，就發現眼前的混亂與正緊抱老公不放的貓皇，窩在人類懷裡的扇貝看起來驚魂未定。飼主也表示「牠肯定很驚訝，因為牠渾身發抖，向丈夫求助」。



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▲扇貝：爸爸我好怕～（圖／翻攝自X／@hotanyan）

然而扇貝很快就從驚嚇中恢復，被爸爸訓話時還大膽地喵喵叫頂嘴，還出拳打奴才的手指。這篇貼文在X平台上被眾多網友注目，已經累積超過1071萬次點閱。網友們看見扇貝犯下的「罪刑」，都一面倒地決定要原諒牠，「我會原諒你，因為你很可愛」、「都是把東西放在這的人的錯！」。