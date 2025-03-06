外送與駝鹿「同時抵達」　探頭湊熱鬧屋主急拉人進屋避難



記者賈沐蓉／綜合報導

美國阿拉斯加某位居民家附近住著一群特殊的「鄰居」，幾隻野生駝鹿總會在房子附近出沒。這天她從附近的雜貨店訂外送，外送員恰好與一隻駝鹿同時抵達她家門口，於是這位女士立刻把人帶進屋裡避難。

▲駝鹿與外送員同時到家，屋主急忙把人帶進屋裡。（圖／翻攝自TikTok／@akhuntingrl21）

她先把訪客帶進屋後，轉頭對眼前的不速之客喊道，「嘿女孩，我在保護我的外送員！」。然而這隻駝鹿顯然不太在意她的評價，繼續在玄關處探頭探腦。實際上屋主早就認識這隻大傢伙，還替牠取名為「霍爾嘉」（Helga），牠總愛在窗前觀察她的貓，或是偷看女主人做菜。

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▲屋主的貓咪也對霍爾嘉非常感興趣。（圖／翻攝自TikTok／@akhuntingrl21）

▲霍爾嘉正在偷窺屋主做午餐。（圖／翻攝自TikTok／@akhuntingrl21）

事後屋主帶著外送員穿過車庫，確保她安全搭上汽車離開。儘管她已經習慣霍爾嘉與其他毛茸茸鄰居出現，但還是在留言區警告網友「駝鹿很危險，而且不可預測」。目前這段影片在TikTok的點閱率已經達到了900萬以上。

▲霍爾嘉正在野外漫步。（圖／翻攝自TikTok／@akhuntingrl21）