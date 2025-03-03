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小鵪鶉聽見飼主呼喚「直衝嘴裡」　他驚慌搶救：生存本能是0

@fathenfarms I really do love these tiny birds, but they have absolutely zero survival instincts  #babyanimals #cuteanimals #cutenessoverload #babyanimal #foryoupage #fyp ♬ original sound - fathenfarms


記者賈沐蓉／綜合報導

美國的博納德（Bernard）非常喜歡鳥類，於是成為了一窩小鵪鶉的養父。這天他靈機一動，想測試一下幼鳥們的聰明才智，吹口哨呼叫其中一隻鵪鶉寶寶。結果小傢伙直接跳進飼主的嘴裡，把他嚇得不輕。

▲小鵪鶉聽飼主呼喚「直衝嘴裡」　他嚇壞：求生本能為０。（圖／翻攝自TikTok／@fathenfarms）

▲小鵪鶉：嗯？這裡可以進去嗎？（圖／翻攝自TikTok／@fathenfarms）

在床上活動的鵪鶉寶寶聽見爸爸的召喚，搖搖晃晃朝音源方向移動，還不小心啄了博納德的嘴唇一下。飼主立刻開口提醒牠走錯路，結果小鵪鶉的方向感堪憂，以為主人的嘴巴是某種神秘洞窟，於是勇敢地縱身一躍。嚇壞的博納德立刻把小傢伙搶救出來，並笑稱「我真的很愛這些迷你小鳥，但牠們的生存本能絕對是零」。

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▲小鵪鶉聽飼主呼喚「直衝嘴裡」　他嚇壞：求生本能為０。（圖／翻攝自TikTok／@fathenfarms）

▲博納德家裡的小鵪鶉，才剛出生不久。（圖／翻攝自TikTok／@fathenfarms）

事後飼主決定將這隻走錯路的小傢伙命名為「麥克雞塊」，以紀念牠「誤入歧途」的壯舉，目前這則影片已經在抖音累積超過1000萬次點閱率。對此許多網友也表示，「哇，是個洞耶～」、「生存技能0，可愛度100」、「鳥：好吧。這裡看起來很溫暖」。

▲小鵪鶉聽飼主呼喚「直衝嘴裡」　他嚇壞：求生本能為０。（圖／翻攝自TikTok／@fathenfarms）

▲鵪鶉寶寶的身體非常迷你。（圖／翻攝自TikTok／@fathenfarms）

關鍵字： 鵪鶉飼主可愛趣聞動物

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